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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

ایلوخانی: ترکیه حریف سختی است/ تلاش می‌کنیم راهی فینال شویم

ایلوخانی: ترکیه حریف سختی است/ تلاش می‌کنیم راهی فینال شویم

بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان گفت: ترکیه تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد و امیدوارم مقابل این تیم به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، ستایش ایلوخانی بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان پس از برتری قاطع مقابل تیم ملی اوگاندا و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، درباره این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه امروز یک پیروزی خیلی خوب داشتیم. توانستیم با نتیجه ۸ بر یک به برتری برسیم و اولین مدال کاروان ایران را قطعی کنیم. فردا هم باید به مصاف تیم قدرتمند ترکیه برویم.

وی در خصوص شانس صعود به فینال گفت: سطح بازیکنان ترکیه بسیار بالاست و از نظر رنکینگ جهانی در جایگاه خوبی قرار دارند، اما ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم و امیدواریم که موفق به کسب مدال طلا شویم.

ایلوخانی درباره عملکرد خود و تیم در طول رقابت‌ها نیز افزود: خدا را شکر تا اینجای کار از سطح بازی خودمان رضایت داریم. همه تیم‌ها را با اختلاف امتیاز زیاد شکست داده‌ایم و در فرم خوبی قرار داریم.

بازیکن تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در پایان درباره میزبانی عربستان گفت: از زمان ورود به شهر محل مسابقات تا امروز که رقابت‌ها برگزار می‌شود، تنها مشکلی که داشتیم فاصله زیاد بین دهکده بازی‌ها و سالن مسابقات بود. مسیر رفت حدود یک ساعت و گاهی یک ساعت و ربع طول می‌کشید که واقعاً خسته‌کننده بود. از طرفی سالن مسابقات هم تا روز قبل از آغاز رقابت‌ها آماده نبود و در طول چند روزی که در عربستان بودیم، حتی شمعی برای تمرین نداشتیم و این مسئله ما را اذیت کرد. با این وجود تلاش می‌کنیم با وجود این شرایط، بهترین عملکرد را در ادامه مسابقات داشته باشیم.

کد مطلب 6650337
بهنام روان پاک

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