به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، ستایش ایلوخانی بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان پس از برتری قاطع مقابل تیم ملی اوگاندا و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، درباره این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه امروز یک پیروزی خیلی خوب داشتیم. توانستیم با نتیجه ۸ بر یک به برتری برسیم و اولین مدال کاروان ایران را قطعی کنیم. فردا هم باید به مصاف تیم قدرتمند ترکیه برویم.

وی در خصوص شانس صعود به فینال گفت: سطح بازیکنان ترکیه بسیار بالاست و از نظر رنکینگ جهانی در جایگاه خوبی قرار دارند، اما ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم و امیدواریم که موفق به کسب مدال طلا شویم.

ایلوخانی درباره عملکرد خود و تیم در طول رقابت‌ها نیز افزود: خدا را شکر تا اینجای کار از سطح بازی خودمان رضایت داریم. همه تیم‌ها را با اختلاف امتیاز زیاد شکست داده‌ایم و در فرم خوبی قرار داریم.

بازیکن تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در پایان درباره میزبانی عربستان گفت: از زمان ورود به شهر محل مسابقات تا امروز که رقابت‌ها برگزار می‌شود، تنها مشکلی که داشتیم فاصله زیاد بین دهکده بازی‌ها و سالن مسابقات بود. مسیر رفت حدود یک ساعت و گاهی یک ساعت و ربع طول می‌کشید که واقعاً خسته‌کننده بود. از طرفی سالن مسابقات هم تا روز قبل از آغاز رقابت‌ها آماده نبود و در طول چند روزی که در عربستان بودیم، حتی شمعی برای تمرین نداشتیم و این مسئله ما را اذیت کرد. با این وجود تلاش می‌کنیم با وجود این شرایط، بهترین عملکرد را در ادامه مسابقات داشته باشیم.