صفایی: میزبانی عربستان دور از حد انتظار بود

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، شیما صفایی ملی‌پوش تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران، پس از پیروزی تیمش مقابل اوگاندا و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر یک تیم اوگاندا را شکست دهیم و اولین مدال کاروان ایران در بخش تنیس روی میز را کسب کنیم. فردا باید در نیمه‌نهایی مقابل تیم قدرتمند ترکیه بازی کنیم. این تیم از نظر رنکینگ جهانی بالاتر از ما قرار دارد و تجربه بین‌المللی بیشتری دارد، اما امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی به دست آوریم.

صفایی با اشاره به سابقه خود افزود: حدود یک ماه پیش در مسابقات ترکیه موفق شدم یکی از بازیکنان ترکیه را شکست دهم، اما قطعاً فردا بازی آسانی نخواهیم داشت، چرا که سطح بازیکنان ترکیه بسیار بالا است. در دوره گذشته بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه نیز این تیم را در فینال با سختی شکست دادیم و امیدواریم فردا نیز بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی درباره شرایط میزبانی عربستان گفت: یکی از مشکلات اصلی برای ما مسافت بین خوابگاه تا سالن مسابقات بود که حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه طول می‌کشید. همچنین، با وجود اعزام زودهنگام کاروان ایران، نتوانستیم روز قبل از مسابقه در سالن مسابقات تمرین کنیم و روز مسابقه اولین حضور ما در سالن بود. معمولاً دو سه روز قبل از مسابقه سالن در اختیار تیم‌ها قرار دارد تا با شرایط آب و هوایی و میز و توپ آشنا شوند، اما اینجا چنین امکانی وجود نداشت و به نظر من یکی از ضعف‌های بزرگ میزبانی عربستان بود.