به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید نمایندگان این کمیسیون از مجموعه کارستان- بهارستان حوزه هنری انقلاب اسلامی، به‌عنوان بزرگترین پردیس نوآوری فرهنگ و هنر کشور، در تشریح این بازدید گفت: امروز در ادامه برنامه‌های نظارتی کمیسیون بازدیدی از فعالیت‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی، از مجموعه کارستان بهارستان که یک زیست‌بوم ویژه کودک و نوجوان است، انجام شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضمن این بازدید، دیدار و گفتگویی هم با محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی داشتیم، اضافه کرد: برنامه نظارتی کمیسیون فرهنگی در راستای پیگیری تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت درخصوص ضرورت تولید پویانمایی و زنجیره ارزش آن در رابطه با کودک و نوجوان از نوشت‌افزار تا اسباب‌بازی سازی و عروسک‌سازی تا خلق شخصیت و همچنین داستان و کتاب بود که از این منظر کارستان بهارستان یک زیست‌بوم موفقِ فعالیت کمیته‌های تخصصی حوزه کودک و نوجوان و همچنین یک گردهمایی اثربخش شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه در کنار هم با محوریت فعالیت برای گروه کودک و نوجوان است.

راستینه با تأکید بر ضرورت معرفی آثار تولیدی کارخانجات و واحدهای اسباب‌بازی‌سازی در کشور، تصریح کرد: در مجموعه‌ی کارستان بهارستان شاهد شکل‌گیری نمایشگاه بزرگی از ۳ هزار عنوان تولید عروسک و اسباب‌بازی و وسایل خلاق بازی از شرکت‌های مختلف سراسر کشور بودیم که این نمایشگاه فرصت و بستر مناسبی برای شناخت مسئولین از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولید داخل در حمایت از اسباب‌بازی است که با توجه به کیفیت بسیار خوب این تولیدات در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی، می‌تواند صنعت اسباب‌بازی کشور را متحول کند؛ که مسئولین باید با تمرکز بر این صنعت، گام بلندی در حمایت از واحدهای تولیدی داخل بردارند.

وی ادامه داد: تمرکز بر زیست‌بوم کودک و نوجوان کار مهم و تحولی است که در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده است و مدل پیشران آن در مجموعه خلاق تحت عنوان کارستان بهارستان خود را به نمایش گذاشته است که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیت این حوزه از این کار تحولی حوزه هنری انقلاب بازدید کرد و در پایان با توجه به نیاز این مجموعه برای حمایت‌های فنی و اعتباری از بخش خصوصی سازوکار حمایت از بخش خصوصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی از مباحث مهمی که در نشست نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در حاشیه این بازدید طرح و بحث شد، توسعه و گسترش این مدل الگویی به سراسر کشور بود، بنابراین ایجاد حداقل ۵ قطب بزرگ زیست‌بوم کودک و نوجوان از تولید اسباب‌بازی تا پویانمایی و نوشت افزار تا قرار گرفتن گروه‌های خلاق کنار هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

لازم به ذکر است که مجموعه کارستان بهارستان ۲ سال است که کار خود را با تمرکز بر تولید محتوا و محصولات فرهنگی از جمله اسباب‌بازی، بازی‌های فکری، عروسک، نوشت‌افزار، پویانمایی، کتاب و ... آغاز کرده است و در حال حاضر بیش از ۴۰ مجموعه تولیدی در حوزه کودک به صورت حضوری و مستقیم و بیش از ۱۰۰ مجموعه در سراسر کشور با کارستان همکاری دارند.