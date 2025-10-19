به گزارش خبرگزاری مهر، صابر نوریمحب مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید، درباره این مجموعه بازیها گفت: سه بازی رومیزی ایرانی با نامهای یوز، با بابام و آتشبار در ایام هفته ملی کودک در مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان تهران رونمایی شد. این سه اثر نتیجه ماهها تلاش تیمهای خلاق ایرانی است که بر پایه پویانماییهای موفق داخلی طراحی شدهاند. هدف ما این است که کودکان در کنار سرگرمی، با مفاهیم فرهنگی و قهرمانان بومی آشنا شوند.
وی افزود: بازی رومیزی با بابام بر اساس پویانمایی محبوبی با همین نام ساخته شده و فضایی خانوادگی و آموزشی دارد. این بازی برای کودکان بالای پنج سال طراحی شده و چالشهای جذابی را پیش روی آنها قرار میدهد. پویانمایی با بابام که پیشتر از شبکه پویا پخش شده بود، مورد استقبال گسترده کودکان قرار گرفت.
نوریمحب ادامه داد: بازی یوز برای گروه سنی بالای ده سال طراحی شده و ساختاری کارتی با مراحل دشوار دارد. این بازی برگرفته از انیمیشن سینمایی یوز است که بهتازگی روی پرده رفته و میان نوجوانان طرفداران زیادی پیدا کرده است. حوزه هنری کودک و نوجوان در تلاش است تا با تولید بازی و اسباببازیهای بومی، بازار سرگرمیهای ایرانی را گسترش دهد.
وی درباره بازی آتشبار گفت: این بازی با محوریت جنگ ۱۲ روزه و با الهام از دستاوردهای دفاعی کشور طراحی شده است. در قالب بازی، مفاهیم مربوط به رشادت و پیشرفتهای ملی به شکلی هیجانانگیز برای کودکان بالای ده سال ارائه میشود.
مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید با اشاره به رویکرد فرهنگی این مجموعه افزود: صنعت بازی بخشی از اقتصاد خلاق ایران است. ما میخواهیم نشان دهیم که بازی میتواند هم ابزار سرگرمی باشد و هم رسانهای برای انتقال ارزشهای ملی و فرهنگی.
نوریمحب گفت: غرفه کارستان بهارستان فرصتی برای دیدهشدن استعدادهای داخلی. ما معتقدیم هر بازی ایرانی، داستانی از هویت، خلاقیت و اعتمادبهنفس فرهنگی است.
نظر شما