به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز، صنایع خلاق و فرهنگی به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شوند. به ویژه در حوزه کودک و نوجوان که این قشر نه تنها مصرف‌کننده، بلکه خالق محتوای فرهنگی نیز هستند، ضرورت سرمایه‌گذاری در بسترهای نوآورانه بیش از پیش احساس می‌شود. کشورهای موفق با ایجاد زیست‌بوم‌های میان‌رشته‌ای توانسته‌اند استعدادهای نسل آینده را پرورش داده و هم‌زمان اقتصاد فرهنگی خود را تقویت کنند. در ایران نیز این خلأ محسوس بود؛ فقدان فضایی که بتواند خلاقیت‌های کودک و نوجوان را از ایده به محصول برساند. کارستان بهارستان پاسخی عملی به این نیاز است.



کارستان؛ فراتر از یک فضای کار اشتراکی

کارستان بهارستان در قلب منطقه فرهنگی بهارستان تهران قرار دارد؛ جایی که گذشته فرهنگی و آینده نوآوری به هم پیوند خورده‌اند. این مجموعه صرفاً چند اتاق و میز نیست؛ کارستان یک زیست‌بوم واقعی است که تیم‌ها، افراد و ایده‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد تا محصولات و روایت‌های الهام‌بخش برای کودکان و نوجوانان خلق شوند.

زیرساخت‌های این پردیس شامل استودیوهای تولید محتوا، پلاتو و بلک‌باکس برای تمرین و اجرا، کتابخانه‌ای با بیش از ۸۰۰ جلد منابع تخصصی، کافه‌ای صمیمی برای تعاملات غیررسمی و فضاهای متنوع برگزاری کارگاه‌ها و رویدادها است. این ترکیب منحصربه‌فرد از امکانات، کارستان را به یک اکوسیستم خلاق با ظرفیت بالای تولید و همکاری تبدیل کرده است.



تعامل؛ پویایی و نشاط کارستان!

کارستان فراتر از استقرار تیم‌ها، بستری برای شبکه‌سازی و تعامل میان‌رشته‌ای است. اینجا تیم‌های فعال در انیمیشن، تصویرسازی، بازی‌سازی، نشر کودک، گرافیک، روان‌شناسی و حتی فناوری‌های نوین با یکدیگر همکاری می‌کنند. این «تصادف‌های خلاق» به شکل‌گیری پروژه‌های میان‌رشته‌ای منجر شده و کیفیت تولیدات را ارتقا داده است.



گزارش عملکرد و چشم‌انداز

کارستان در سال گذشته توانست جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین پردیس خلاق کودک و نوجوان تثبیت کند و میزبان تیم‌ها، رویدادها و کارگاه‌های متنوع در این حوزه باشد.

• ۴۶ تیم و ۳۱۹ نفر در این مجموعه مستقر شدند (در حال حاضر ۴۰ تیم و ۲۶۶ نفر فعال‌اند).

• ۹۲٪ ظرفیت فاز اول به بهره‌برداری رسید؛ نشانه‌ای از استقبال گسترده فعالان این حوزه.

• ۲۲۸ جلسه و ۱۰۹ عنوان رویداد و کارگاه تخصصی (شامل ۷۵ دورهمی و ۳۴ کارگاه آموزشی) برگزار شد.

• بیش از ۴۰۰۰ علاقه‌مند صنایع خلاق در این برنامه‌ها شرکت کردند.

• مجموعاً بیش از ۵۱۶۰۰ دقیقه نوآوری و تعامل در این زیست‌بوم ثبت شد

این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده آن‌اند که کارستان توانسته به بستری واقعی برای شبکه‌سازی و خلق پروژه‌های اثرگذار تبدیل شود.



صدای تیم‌ها از دل کارستان

یکی از ویژگی‌های متمایز کارستان، رویکرد راهبردی آن در ایجاد شبکه‌سازی و تعامل میان تیم‌های مستقر است. کارستان صرفاً مجموعه‌ای از فضاهای کاری نیست؛ بلکه بستری برنامه‌ریزی‌شده برای پیوند فعالان حوزه‌های مختلف صنایع خلاق کودک و نوجوان است. این شبکه‌سازی به‌صورت خودجوش و در قالب هم‌افزایی طبیعی بین تیم‌ها شکل می‌گیرد، اما مهم‌تر از آن به‌واسطه طراحی آگاهانه برنامه‌ها و ساختارهای داخلی کارستان هدایت و تقویت می‌شود.

در این زیست‌بوم، گروه‌های فعال در حوزه‌هایی همچون انیمیشن، تصویرسازی، نشر کودک، بازی‌سازی، روان‌شناسی، طراحی محصول و رسانه با بهره‌گیری از نزدیکی فیزیکی، نشست‌های میان‌رشته‌ای و برنامه‌های هدفمند، فرصت تبادل تجربه پیدا می‌کنند. این تعاملات نه تنها سبب رشد فردی و ارتقای کیفیت پروژه‌های هر تیم شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های مشترک و میان‌رشته‌ای بوده است.

برای نمونه، بسیاری از تیم‌های محتوایی با گروه‌های تولید چندرسانه‌ای در کارستان همکاری کرده‌اند تا ایده‌های اولیه را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.

نقش راهبردی این شبکه‌سازی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم کارستان صرفاً به ایجاد تعاملات سطحی اکتفا نمی‌کند؛ بلکه با برگزاری کارگاه‌های مشترک، جلسات تبادل ایده، نشست‌های تخصصی و رویدادهای شبکه‌ای مسیر توسعه این تعاملات را هموار ساخته است.

این سازوکارها باعث شده کارستان از یک «محیط کار اشتراکی» ساده فاصله بگیرد و به یک بستر زنده برای خلق ارزش جمعی تبدیل شود؛ بستری که در آن نوآوری نه در خلوت فردی، بلکه در بطن همکاری و هم‌افزایی معنا پیدا می‌کند.

به بیان دیگر، شبکه‌سازی در کارستان تنها یک اتفاق جانبی نیست، بلکه جزئی از استراتژی اصلی این مجموعه است؛ استراتژی‌ای که آن را به یکی از معدود نمونه‌های واقعی زیست‌بوم خلاق کودک و نوجوان در کشور تبدیل کرده است.



چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ گامی به سوی آینده

کارستان بهارستان به این دستاوردها بسنده نمی‌کند. فاز دوم توسعه در سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و شامل افتتاح سینما، استودیوی ضبط صدا، پلاتو و عمارت هنر است. این توسعه زیرساختی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و جذب تیم‌های خلاق جدید را فراهم می‌آورد.

هدف روشن است: تبدیل کارستان به مرجع ملی جریان‌سازی محتوای کودک و نوجوان.

کارستان بهارستان امروز نه فقط یک محل کار، که جریانی زنده و الهام‌بخش است؛ جایی که استعدادها شکوفا می‌شوند، ایده‌ها به محصول تبدیل می‌گردند و آینده کودکان و نوجوانان ایران در قالب روایت‌ها، انیمیشن‌ها، بازی‌ها و محتوای فرهنگی جان می‌گیرد.