به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی کارستان بهارستان با حضور مسئولان، فعالان حوزه کودک و نوجوان و خانواده‌ها در محل کارستان بهارستان افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعت اسباب‌بازی کشور، فراهم کردن بستری برای آشنایی نهادها و سازمان‌های فرهنگی با تولیدات متنوع داخلی و حمایت از کارآفرینان این حوزه شکل گرفته است. کارستان بهارستان به عنوان میزبان این رویداد، تلاش دارد با ایجاد فضایی دائمی و تخصصی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ بازی، تقویت خلاقیت نسل جدید و توسعه اقتصاد خلاق ایفا کند.

در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰۰ نوع اسباب‌بازی توسط ۲۰۰ کارخانه داخلی به نمایشگاه گذاشته شد و تمامی محصولات ارائه‌شده، تولید داخل و با استانداردهای کیفی و فرهنگی طراحی شده‌اند.

نخچی فعال حوزه اسباب‌بازی و مدیرعامل سرزمین اسباب‌بازی، گفت: در این نمایشگاه توانسته‌ایم مجموعه‌ای جامع از تولیدات ایرانی را کنار هم گرد آوریم. این گردهمایی بزرگ می‌تواند الگویی برای توسعه بازار داخلی و صادرات باشد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی، ایجاد ارتباط میان اسباب‌بازی، پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای است تا بازار محصولات فرهنگی و اقتصاد خلاق تقویت شود.

این فعال حوزه اسباب بازی گفت: توسعه فرهنگ بازی و پرورش خلاقیت نسل جدید تنها با توزیع گسترده اسباب‌بازی‌های باکیفیت ایرانی ممکن است و این رویداد فرصتی برای هم‌افزایی تولیدکنندگان و فعالان این صنعت است.

ایجاد فضای دائمی و هم‌افزایی در صنعت اسباب‌بازی

سجاد عباسی مدیر کارستان بهارستان گفت: با حضور فعالان حوزه اسباب بازی مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان افتخار میزبانی این رویداد مهم را دارد. از این پس، این مجموعه به عنوان محل دائمی نمایشگاه اسباب‌بازی کشور شناخته می‌شود و امیدواریم به یکی از نقاط مهم صنعت اسباب‌بازی کشور تبدیل شود.

وی افزود: کارستان بهارستان تلاش کرده تا فضایی ایجاد کند که تولیدکنندگان، فعالان و علاقه‌مندان حوزه کودک و نوجوان بتوانند دور هم جمع شوند و دغدغه‌ها و نیازهای خود را در زنجیره تولید، عرضه و فرهنگ بازی به اشتراک بگذارند. این حضور و تعامل، امکان ارتقای کیفیت محصولات و ترویج خلاقیت و مهارت‌های کودکان را فراهم می‌کند.

مدیر کارستان بهارستان گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما، کمبود فضای دائمی برای نمایش و معرفی محصولات ایرانی در حوزه کودک و نوجوان بوده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که بسیاری از تولیدات موفق و خلاق ایرانی کمتر فرصت دیده شدن داشته‌اند و بسیاری از تلاش‌ها نیز به دلیل نبود هماهنگی و زنجیره کامل تولید و عرضه ناکام مانده است. ایجاد این نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی کارستان بهارستان، این خلأ را پر می‌کند و زمینه‌ای برای هم‌افزایی تولیدکنندگان، طراحان و فعالان صنعت ایجاد می‌کند.

عباسی ادامه داد: حضور برندها و شرکت‌های مختلف اسباب‌بازی در کنار تیم‌های فعال در حوزه انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای و تولیدات فرهنگی کودک و نوجوان، نشان‌دهنده اهمیت این صنعت و ظرفیت‌های بالقوه آن است. این رویداد فرصتی است تا مراکز آموزشی، مدارس، سازمان‌ها و فروشگاه‌ها با تولیدات ایرانی آشنا شوند و از آن برای پرورش خلاقیت و آموزش کودکان بهره بگیرند.

وی افزود: کارستان بهارستان امیدوار است با ایجاد این فضای دائمی، نه تنها صنعت اسباب‌بازی ایران را تقویت کند، بلکه مسیر توسعه فرهنگ بازی و خلاقیت نسل جدید را هموار سازد و حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، آموزش و توزیع را به هم متصل کند.

اتصال محتوا به محصول و خلق اسباب‌بازی‌های نوآورانه

صابر نوری محب مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید گفت: در نهالستان مرکز نوآوری امید تلاش می‌کنیم تا مسیر تولید محتوا و تولید محصول به هم متصل شود، به طوری که هر محتوایی که تولید می‌شود بتواند مسیر مشخصی برای تبدیل شدن به محصول پیدا کند و در بازار عرضه شود. همکاری ما با سرزمین اسباب‌بازی نمونه‌ای از این مسیر است که امکان تعامل میان تولید محتوا و تولید اسباب‌بازی‌های نوآورانه را فراهم کرده است.

وی افزود: هدف ما این است که این مسیر بتواند ارتباطی منطقی و پایدار میان محتوا، پویا نمایی و محصولات اسباب‌بازی ایجاد کند و تولیدات با کیفیت و خلاقانه‌ای را به کودکان و نوجوانان ارائه دهد. برای مثال، انیمیشن «با بابام» که هر قسمت آن یکی از انیمیشن‌های پربازدید صدا و سیماست، امسال فصل سوم خود را پخش می‌کند و ما در تلاش هستیم تا محصولات مرتبط با این انیمیشن، شامل اسباب‌بازی‌های خلاقانه تولید و به بازار عرضه شود تا تجربه کودکان فراتر از تماشای محتوا باشد و با بازی و تعامل، خلاقیت آنها ارتقا پیدا کند.

مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید گفت: تلاش ما این است که همه عناصر زنجیره تولید، از محتوا تا محصول، به هم متصل شوند و همکاری میان تیم‌ها، تولیدکنندگان و فعالان صنعت اسباب‌بازی را تقویت کنیم. تمرکز اصلی ما تولید اسباب‌بازی‌های باکیفیت ایرانی است که بتواند هم در بازار داخلی موفق باشد و هم تجربه فرهنگی و سرگرمی غنی برای کودکان ایجاد کند.

بازار اسباب‌بازی یک فرصت بزرگ اقتصادی و صنعتی است

محمد علی امینی مدیر اندیشکده حکمرایی فرهنگی و صنایع خلاق گفت: وقتی به بازار جهانی نگاه می‌کنیم، صنعت اسباب‌بازی یک تجارت عظیم است؛ حجم بازار جهانی تقریباً ۱۵۰ میلیارد دلار است که سهم صادرات چین حدود ۷۰ میلیارد دلار است. برای مقایسه، صادرات نفت ایران در یک سال حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده است. این نشان می‌دهد که بازار اسباب‌بازی یک فرصت بزرگ اقتصادی و صنعتی است.

وی با اشاره به اینکه بازارهای مصرف اصلی اسباب‌بازی در دنیا شامل آمریکا، آلمان، انگلستان و ژاپن هستند، افزود: حدود ۷۰ درصد واردات این بازارها از چین انجام می‌شود. در منطقه خاورمیانه نیز، برای مثال امارات و عربستان مصرف‌کنندگان عمده هستند؛ تقریباً ۷۰ درصد واردات اسباب‌بازی این کشورها از چین و حدود ۲۰ درصد از امارات انجام می‌شود که نقش واسطه صادراتی دارد.

امینی گفت: در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات اسباب‌بازی در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده و با وجود مشکلات اقتصادی و موانع تولید، همچنان فرصت‌های بالقوه زیادی برای توسعه صادرات وجود دارد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ۳۷ درصد مصرف‌کنندگان داخلی نزدیک به مراکز تولید اسباب‌بازی هستند و در تلاطم‌های اقتصادی، این بخش می‌تواند نقش ثبات‌بخش داشته باشد.

وی افزود: یکی از نکات مهم، مزیت فرهنگی اسباب‌بازی است. بسیاری از کشورهای اسلامی و شرق آسیا که با ایران ارتباط فرهنگی دارند، می‌توانند بازارهای استراتژیک برای صادرات محصولات ایرانی باشند. این فرصت‌ها باید به شکل هدفمند و با تمرکز بر کیفیت و نوآوری دنبال شود تا صنعت اسباب‌بازی ایران به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی برسد.

تقویت تولید و نوآوری ایرانی

احسان منشی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی گفت: در سال‌های اخیر، فعالیت‌های خوبی در این حوزه انجام شده و امیدواریم با یاری خدا، فعالیت‌های تیم سرزمین اسباب‌بازی کارستان بهارستان به فروش بیشتر، توسعه بازار داخلی و حتی صادرات منجر شود.

وی افزود: یکی از نکات مهم، طراحی محصول و کیفیت کالاهای ایرانی است. البته باید به این نکته اشاره کرد که تجربه نشان داده که وقتی کالاهای خارجی وارد بازار ایران می‌شوند، این فرصت برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌شود که محصولات خود را محک بزنند و با ذائقه ایرانی سازگار کنند. اما متأسفانه گاهی ما به جای بهره‌گیری از این فرصت، کالاهای ایرانی را از روی دست تولیدکنندگان داخلی کپی می‌کنیم. شایسته است که حداقل ۳۰ درصد تفاوت میان محصول اصلی و نمونه مشابه ایجاد شود تا ارزش واقعی محصول و زحمات تولیدکننده مشخص باشد. این رویکرد باعث می‌شود همه تولیدکنندگان با هم رشد کنند. اگر کالایی امروز وارد بازار شد و فردا نمونه‌ای مشابه تولید شد، باید تفاوت مشخص و قابل شناسایی داشته باشد. واقعیت این است که حتی چین نیز ابتدا از روی نمونه‌ها کپی کرده، اما سپس با نوآوری و افزودن ارزش، محصولات خود را توسعه داده است. ما هم می‌توانیم با مهندسی معکوس اصولی و افزودن ویژگی‌های متمایز، محصولات ایرانی را تقویت کنیم.