به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه کشتی استان همدان به همت مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، دبیر و اعضای هیئت‌رئیسه کشتی استان همدان در دفتر نایب‌رئیس مجلس برگزار شد.

در این نشست، وضعیت فعلی کشتی استان، نیازهای زیرساختی و راهکارهای بازگشت این رشته به سطح اول رقابت‌های ملی مورد بررسی قرار گرفت.

علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشاره به پیشینه درخشان کشتی در این استان گفت: کشتی همدان یکی از رشته‌های مدال‌آور و پرافتخار کشور بوده است و تلاش مجموعه ورزش استان بر این است تا با تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، این رشته به دوران طلایی خود باز گردد.

وی تصریح کرد: کشتی همدان شایسته جایگاهی بالاتر است و اداره‌کل ورزش و جوانان استان از هیچ تلاشی برای حمایت از هیئت کشتی و قهرمانان این رشته فروگذار نخواهد کرد.

در پایان نشست، دبیر هیئت کشتی استان همدان و حامد جابریان عضو هیئت‌رئیسه هیئت کشتی نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات این رشته پرداختند و ضرورت تجهیز سالن‌های تمرینی، جذب مربیان با تجربه و برگزاری اردوهای استعدادیابی را از مهم‌ترین نیازهای حال حاضر کشتی همدان عنوان کردند.