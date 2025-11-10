به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هیئت شرکت کننده از سوی سودان در بیست و ششمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در امور گردشگری در ریاض در اعتراض به انتخاب یک شخصیت اماراتی به عنوان رئیس این مجمع، محل برگزاری آن را ترک کرد.

بعد از سخنرانی خالد الاعیسر وزیر فرهنگ و رسانه سودان در نشست مذکور هیئت این کشور سالن را ترک کرد.

وی تاکید کرد که ویرانی‌های ناشی از حملات شبه نظامیان در سودان به دلیل حمایت‌های گروه‌های منطقه‌ای و خارجی از این شبه نظامیان برجای مانده است. الاعیسر تصریح کرد که این کشورها در حمایت‌های مالی از ماشین جنگی شبه نظامیان مذکور سهم دارند.

در این نشست به اتفاق آراء ناصر النویس نامزد امارات به عنوان دبیرکل بخش گردشگری سازمان ملل تا سال ۲۰۲۹ انتخاب شد.

پیشتر گزارش شده بود که چاد متهم به تسهیل انتقال سلاح از امارات به شهرهای ابیشی و ام جراس است و از نیروهای واکنش سریع حمایت می‌کند. امارات، بیمارستانی در ابیشی برای پناهندگان سودانی ساخته است، اما برخی گزارش‌ها حاکی از استفاده از این بیمارستان برای اهداف نظامی و قاچاق سلاح و تأمین پهپاد برای نیروهای شورشی است.