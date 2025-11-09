به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه‌ای کشتار مردم بی‌گناه سودان را به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



اخبار مربوط به قتل عام‌ها، حمله به سرزمین و ناموس و نقض کرامت انسانی در منطقه الفاشر در استان دارفور سودان به گوش می‌رسد که عمیقاً غم‌انگیز و دهشت‌آور هستند.



در واقع، ما از آنچه در مورد این خشونت و ظلم علیه زنان، کودکان و سالمندان و درگیری بین فرزندان یک کشور می‌شنویم، شگفت‌زده‌ایم؛ نزاعی که خشک و تر را با هم می‌سوزاند. ما از این مسئله تعجب می‌کنیم و به سختی می‌توانیم باور کنیم که این اتفاق در کشوری رخ می‌دهد که مردم آن به خاطر رفتار مسالمت‌آمیز، برادری، همکاری و تصوف خود شناخته می‌شوند.



این کشور به خاطر میانه‌روی بین اعراب و غیرعرب‌ها، گرایش مذهبی میانه‌رو و میانجیگری بین شمال و جنوب آفریقا شناخته شده است. این میانه‌روی است که این کشور را در صحنه بین‌المللی به عنوان سرزمین سه «نه» (اشاره به اجلاس سران عرب در سال ۱۹۶۷ در خارطوم)، سرزمین مهدیه در کنار سلسله ختمیه و کشوری که برای حل اختلافات آفریقایی-آسیایی میانجیگری می‌کند، قرار داده است.



ما شکی نداریم که مداخله بیگانگان، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، پشت فجایع و بلایایی است که در الفاشر در حال وقوع است. ما در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بر اساس هدف اساسی خود مبنی بر اتحاد قلوب فرزندان امت اسلامی و از بین بردن عوامل درگیری و تجاوز، خواستار بازگشت به کتاب خدا و سنت پیامبر او در همه امور و در حفظ حرمت انسان‌های مسلمان و حرمت خون بی‌گناهان هستیم.



از خداوند متعال می‌خواهیم که همه را به راه راست هدایت کند و آنها را از توطئه‌های دشمنانشان محافظت کند که خداوند متعال شنوا و پاسخگو است.



دکتر حمید شهریاری

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی