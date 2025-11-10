به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با همکاری سازمان انرژی اتمی و به ویژه دکتر اسلامی و دکتر بی‌نیاز، این جشنواره را طراحی کردیم. استان‌های دیگر نیز متقاضی بودند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، موافقت شد که جشنواره در استان بوشهر برگزار شود.

مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر تصریح کرد: دشمن سرمایه‌گذاری زیادی کرده است تا روایت‌های غلطی از فناوری هسته‌ای ارائه دهد و مردم را از داشتن این فناوری مأیوس کند، وظیفه ما در رسانه این است که سطح آگاهی مردم را بالا ببریم و روایت صحیحی ارائه دهیم.

حیدری اضافه کرد: نقش فناوری هسته‌ای در بهبود سلامت، پیشرفت کشور و امنیت ملی، انرژی هسته‌ای و کشاورزی، روایت‌ها، چهره‌های علمی و قهرمانان گمنام صنعت هسته‌ای از محورهای موضوعی جشنواره است.

مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر اظهار داشت: جشنواره در بخش‌های رادیو و صوت مستند، پادکست و تولیدات رادیویی، تلویزیون: مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، کلیپ و گزارش، فضای مجازی، اینفوگرافیک، پوستر، عکس‌نوشت و موشن‌گرافیک، موسیقی آثار باکلام، تولیدات مردمی، آثار تولیدشده با موبایل یا دوربین‌های غیرحرفه‌ای، بخش دانش‌آموزی و دانشجویی، مطالب مکتوب، مقاله، سرمقاله و یادداشت، پژوهش، پیوست‌های پژوهشی برنامه‌های رادیو و تلویزیونی برگزار می‌شود.

حیدری اضافه کرد: مهلت ارسال آثار تا دهم دی ماه است و اختتامیه جشنواره با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد، جوایز ارزنده‌ای نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به سایت جشنواره مراجعه کنند.