به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با مدیرکل و معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز بوشهر، با بیان اینکه باید شکرگزار خداوند بزرگ برای زندگی در سرزمینی با ظرفیتهای گسترده و خدادادی باشیم، اظهار داشت: استان بوشهر به واسطه برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و انرژی، از مزیتهای کمنظیر اقتصادی برخوردار است و همواره نقش تأمینکننده انرژی کشور را برعهده داشته است.
وی با اشاره به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مردم این استان افزود: در کنار این مواهب الهی، مردمانی خونگرم، نجیب و دارای غیرت ملی در بوشهر زندگی میکنند که هم در عرصه تولید و پویایی اقتصاد کشور نقشآفرین بودهاند و هم همواره بهعنوان مرزبانانی غیور از کیان میهن اسلامی دفاع کردهاند که این موضوع مایه افتخار است.
استاندار بوشهر با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه ملی تصریح کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بهعنوان رسانهای معتبر، فراگیر و تأثیرگذار، ظرفیت ارزشمندی است که در استان بوشهر نیز باید از آن برای تولید، پخش و انتشار محتوای برگرفته از هویت، فرهنگ، ظرفیتها و توانمندیهای این سرزمین به بهترین شکل استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت تولید محتوای فاخر، مستندات و برنامههای متنوع بیان داشت: با تولید آثار رسانهای و نه صرفاً برگزاری جشنهای مناسبتی، میتوان استان بوشهر و مردم پرتلاش و شریف آن را بهدرستی به مخاطبان داخلی و حتی جهانی معرفی کرد.
زارع با تأکید بر اهمیت جشنواره ملی چندرسانهای «فناوری هستهای و زندگی» افزود: این جشنواره در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریمهای ظالمانه مواجه است و یکی از بهانههای این فشارها موضوع انرژی هستهای است، فرصت مناسبی برای معرفی صلحآمیز بودن این صنعت و برجستهسازی کاربردهای آن در حوزه پزشکی، درمان، امنیت غذایی، انرژی پاک و تولید برق است.
وی خاطرنشان کرد: بوشهر بهعنوان نخستین و تنها دارنده نیروگاه اتمی کشور، ظرفیت ارزنده و راهبردی در این حوزه دارد و این جشنواره میتواند فراتر از یک رویداد استانی، مؤلفه ای برای تقویت وفاق و همبستگی ملی نیز باشد.
استاندار بوشهر با اشاره به لزوم دقت در تولید تیزرها و آثار رسانهای، اظهار داشت: در معرفی جشنواره و استان، باید از روایتهای خلاقانه و زیباشناسانه استفاده شود تا هویت بومی، دریا، ساحل، معماری و ظرفیتهای واقعی بوشهر بهدرستی و تأثیرگذار به تصویر کشیده شود.
وی همچنین با تأکید بر سیاستهای اقتصاد دریا محور، افزود: استان بوشهر در حوزههایی همچون پرورش ماهی در قفس و صید و پرورش میگو دارای رتبههای اول کشوری است و این توانمندیها میتواند در قالب مستندها و برنامههای رسانهای برجسته و به الگویی برای سایر برنامههای ملی تبدیل شود.
زارع با تأکید بر ضرورت روایت درست، واقعبینانه و امیدآفرین از بوشهر تصریح کرد: معرفی این استان باید بر مبنای واقعیتها و ظرفیتها و با رویکرد ایجاد امید در جامعه انجام شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها، اظهار داشت: در برگزاری جشنواره ملی چندرسانهای «فناوری هستهای و زندگی»، همکاری و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی استان بوشهر یک ضرورت انکارناپذیر است و میتواند به ارتقای کیفیت و اثربخشی این رویداد ملی کمک شایانی کند.
