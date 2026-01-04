به گزارش خبرنگار مهر، هادی جمهیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ثبت نام و ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره آغاز شد و متقاضیان تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ فرصت داشتند تولیدات خود را در این تارنما بارگذاری کنند.
مدیر اجرایی جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی افزود: با توجه به استقبال علاقهمندان، این فرصت ۴ روز تمدید شد که طبق برنامه، این زمان ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۱۴ دی به پایان میرسد.
وی با اشاره به اینکه زمان ارسال اثر دیگر تمدید نخواهد شد، افزود: از دوشنبه ۱۵ دی، داوری آثار آغاز میشود و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، ابتدا آثار دریافت شده در هیأت انتخاب بررسی میشوند و سپس در اختیار داوران مرحله نهایی قرار میگیرند.
مدیر اجرایی جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی بیان کرد: امیدواریم طبق برنامه زمانبندی شده، برگزیدگان جشنواره در همه بخشها تا پایان دی مشخص میشوند. نخستین جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی با محورهای انرژی هستهای و آینده پایدار، کاربردهای صلحآمیز هستهای در زندگی روزمره، نقش دانش هستهای در بهبود سلامت و پزشکی پیشرفته، فناوری هستهای و امنیت ملی، انرژی هستهای و کشاورزی نوین، مقابله با جنگ روایتها در حوزه هستهای و چهرههای علمی و قهرمانان گمنام صنعت هستهای، و در بخشهای رادیو، تلویزیون، خبر، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، خبرگزاریها و رسانههای ملی و محلی استان و پژوهش به همت صداوسیما استان بوشهر و همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران و نیروگاه اتمی بوشهر، در بوشهر برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: بخش رادیو شامل مستند، مینی فیچر،psa وcsa ، پادکستهای آموزشی و روایی، و آزاد(نمایش، ترکیبی و …)، بخش تلویزیون مشتمل بر مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، کلیپ، آیتم و گزارشهای کوتاه، برنامه ترکیبی و آزاد(دوربین مخفی، دابسمش و …)، بخش موسیقی دربرگیرنده موسیقی با کلام، سرود و نماهنگ است.
وی گفت: بخش تولیدات مردمی شامل آثار دانش آموزی و دانشجویی، آثار شهروند خبرنگاری و روایتهای محلی و بومی و داستانهای الهامبخش، بخش خبرگزاریها و رسانههای محلی و ملی مشتمل بر گزارش مکتوب و مقاله، سرمقاله، یادداشت و بخش پژوهش شامل پژوهش برنامهای است.
مدیر اجرایی جشنواره ملی چندرسانهای فناوری هستهای و زندگی بیان کرد: آئین پایانی و اعلام نام برگزیدگان جشنواره بهمن برگزار خواهد شد.
