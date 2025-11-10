تنش میان چین و ژاپن، پس از اظهارنظر تاکایچی درباره تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، مینورو کیهارا سخنگوی ارشد دولت ژاپن، روز دوشنبه در یک نشست خبری، درباره پیام تهدیدآمیز یک دیپلمات چینی علیه ژاپن در شبکه ایکس گفت: باید بگوییم که این پست برای رئیس یک نمایندگی دیپلماتیک چین کاملاً نامناسب است.

وی افزود: وزارت خارجه ژاپن و سفارت این کشور در چین، اعتراض شدید خود را به پکن اعلام کرده و خواستار حذف پیام این دیپلمات چینی شده‌اند.

به گفته یک منبع دولتی ژاپن، شیه جیان سرکنسول چین در اوزاکا، روز شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات سانائه تاکایچی درباره تایوان، تهدید کرده بود که «بدون لحظه‌ای تردید، گردنی را که ناپاک باشد قطع می کنیم». در ادامه این پست، خطاب به نخست وزیر ژاپن آمده بود: «برای آن آماده‌اید؟»

این تنش پس از آن بروز کرد که تاکایچی روز جمعه در یک کمیته پارلمانی گفت حمله نظامی چین به تایوان می‌تواند تهدید کننده موجودیت ژاپن تلقی شود و ممکن است توکیو، حق دفاع جمعی از خود را اعمال کند.

چین و شبه جزیره تایوان از زمان جنگ داخلی ۱۹۴۹ به طور جداگانه اداره می‌شوند. چین، تایوان را استانی جداشده می‌داند که باید به سرزمین اصلی بپیوندد. پکن مسئله تایوان را «مسئله داخلی چین» می‌داند و هرگونه اظهار نظر درباره آنرا دخالت تلقی می کند.