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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

پنتاگون، فروش قطعات جنگنده به تایوان را تصویب کرد

پنتاگون، فروش قطعات جنگنده به تایوان را تصویب کرد

وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون)، فروش قطعات هواپیماهای جنگنده و تجهیزات هوایی به تایوان، با ارزش ۳۳۰ میلیون دلار را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه جدید، توانایی تایوان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده تقویت می‌کند و عملیاتی ماندن ناوگان هواپیماهای اف -۱۶، سی -۱۳۰ و دیگر جنگنده‌های تایوان را تضمین می‌کند.

رویترز، این بسته تسلیحاتی را اولین بسته تسلیحاتی آمریکا برای تایوان در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعلام کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری تایوان از واشنگتن به‌خاطر فروش تسلیحات و حمایت از تقویت توان دفاعی این جزیره تشکر کرد.

وزارت دفاع تایوان اعلام کرد فروش این قطعات، ظرف یک ماه اجرایی می‌شود و توان جنگنده‌ها و دفاع هوایی جزیره را حفظ کرده و توان پاسخ به نفوذ جنگنده‌های چینی به منطقه مرزی را افزایش می‌دهد.

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این موضوع اعلام کرد که مسئله تایوان، خط قرمز نخست در روابط چین و آمریکا است.

کد مطلب 6655722

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آمریکا و ژاپن مجبور خواهند کرد به تایوان حمله بکند چین میتواند بانفوذ اطلاعاتی خود در تایوان کودتا بکند چین به حمایت از کودتا گران وارد جنگ باتایوان بشود چین این قدرت دارد در عرض یک روز کاخ ریاست جمهوری و هم تشکیلات دولتی وپادگانهای ارتش را بمباران بکند ترامپ و ژاپن هیچ غلطی هم نتوانند انجام بدهند

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