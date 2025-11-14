پنتاگون، فروش قطعات جنگنده به تایوان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه جدید، توانایی تایوان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده تقویت می‌کند و عملیاتی ماندن ناوگان هواپیماهای اف -۱۶، سی -۱۳۰ و دیگر جنگنده‌های تایوان را تضمین می‌کند.

رویترز، این بسته تسلیحاتی را اولین بسته تسلیحاتی آمریکا برای تایوان در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعلام کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری تایوان از واشنگتن به‌خاطر فروش تسلیحات و حمایت از تقویت توان دفاعی این جزیره تشکر کرد.

وزارت دفاع تایوان اعلام کرد فروش این قطعات، ظرف یک ماه اجرایی می‌شود و توان جنگنده‌ها و دفاع هوایی جزیره را حفظ کرده و توان پاسخ به نفوذ جنگنده‌های چینی به منطقه مرزی را افزایش می‌دهد.

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این موضوع اعلام کرد که مسئله تایوان، خط قرمز نخست در روابط چین و آمریکا است.