به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی با عنوان «بازنمایی هویت ملی در المان‌های شهری با موضوع آرش کمانگیر روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در عمارت تاریخی عین‌الدوله (نگارخانه برگ) برگزار خواهد شد.

در این نشست، نادر جعفری هفت‌خوانی با موضوع «نمادگرایی فرهنگی برند شهر تهران مبتنی بر سازه‌های حجمی؛ مورد مطالعه: مجسمه آرش» و دکتر محمدرضا برزویی با موضوع «پیکره هویت ملی؛ خوانش مجسمه آرش در فضای شهری تهران» به ایراد سخن خواهند پرداخت.

این برنامه در راستای گفتگو پیرامون جایگاه مفاهیم هویت ملی، نمادهای ایرانی و نقش المان‌های شهری در بازتاب ارزش‌های فرهنگی در سیمای پایتخت برگزار می‌شود و فرصتی برای بررسی جلوه‌های نوین از بازنمایی قهرمانان اسطوره‌ای ایران‌زمین در هنر شهری معاصر به شمار می‌رود.

