درخشش بانوی تیرانداز هرمزگانی در مسابقات آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم مسابقات آزاد تپانچه بانوان کشور به میزبانی مجموعه تیراندازی آزادی تهران برگزار شد و سامیه یاسی، نماینده شایسته استان هرمزگان، موفق شد با عملکردی قابل توجه در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گیرد.

در این مسابقات که با حضور برترین تیراندازان بانوی کشور برگزار شد، سامیه یاسی پس از صعود به فینال رده سنی بزرگسالان و رقابت نزدیک با حریفان خود، توانست مقام سوم را از آن خود کند و جایگاه تیراندازی بانوان هرمزگان را در جمع استان‌های برتر این دوره تثبیت کند.

در پایان این رقابت‌ها، هانیه رستمیان از استان مازندران عنوان قهرمانی را به دست آورد، زینب طوماری از استان گیلان دوم شد و سامیه یاسی از هرمزگان بر سکوی سوم ایستاد.

این نتیجه، بیانگر روند رو به رشد تیراندازی بانوان استان هرمزگان و تلاش مستمر ورزشکاران و مجموعه متولیان این رشته در مسیر حضور موفق در رقابت‌های ملی است.