جایگاه هفتم و هشتم برای هانیه رستمیان در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان ماه نوامبر فدراسیون جهانی تیراندازی آخرین رده بندی تیراندازان را در رشته‌های مختلف منتشر کرد که بر اساس این رده‌بندی هانیه رستمیان در بخش تپانچه ۱۰ و ۲۵ متر به‌ترتیب در جایگاه هشتم و هفتم قرار گرفت و بالاترین رتبه را در میان تیراندازان ایرانی کسب کرد. همچنین وحید گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر مردان جزو ۲۰ تیرانداز برتر جهان قرار دارد.

رده بندی تیراندازان کشورمان در رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر آقایان:

۲۷- امیر محمد نکونام

۵۹- محمد مهدی طهماسبی

۸۱- پوریا نوروزیان

۱۳۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:

۴۰- امیر محمد نکونام

۹۹- پوریان نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر آقایان:

۱۵- وحید گل‌خندان

۶۹- جواد فروغی

۷۹- امیر جوهری خو

تراپ مردان:

۸۶- محمد بیرانوند

۱۷۸- امیر حسین آقازاده



تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۴۷- شرمینه چهل امیرانی

۱۱۱- فاطمه امینی

۱۱۶- نجمه خدمتی



تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان:

۵۱- نجمه خدمتی

۱۲۰- فاطمه امینی

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۸- هانیه رستمیان

۴۸- سامیه یاسی

۹۲- مینا قربانی

۱۲۶- گلنوش سبقت الهی

تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۷- هانیه رستمیان

۹۰- گلنوش سبقت الهی

تراپ بانوان:

۷۴- مرضیه پرورش‌نیا