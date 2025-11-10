به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در جریان بازدید از سازمان انرژی اتمی گفت: بنده سال‌هاست که با سازمان انرژی اتمی ایران آشنایی و همکاری دارم، بارها از مراکز مختلف این سازمان بازدید کرده‌ام البته در هر بازدید به دلیل پیشرفت‌های حاصل شده شور و شعف خاصی را احساس می‌کنم.



وی تصریح کرد: صنعت هسته‌ای اکنون تبدیل به صنعت بسیار بزرگی شده و در حوزه‌های مختلف به سرعت در حال پیشرفت است. برخلاف تصوری که این صنعت را محدود به غنی‌سازی اورانیوم می‌پندارند باید گفت مجموعه‌ای از کارها و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف زندگی مردم مؤثر است نظیر حوزه‌های پزشکی، بهداشتی، محیط زیست، کشاورزی و صنعتی در سازمان انرژی اتمی و صنعت هسته‌ای کشور در حال انجام و پیگیری است.

وی تاکید کرد: فناوری هسته‌ای در همه بخش‌ها و حوزه‌ها حضور دارد و به توسعه عرصه‌های گوناگون کمک می‌کند و این دانش و فناوری موجب شتاب بیشتر علم در کشور شده است. همچنین این فناوری کمک فراوانی به صنایع مختلف و حوزه‌های مختلف زندگی مردم کشور می‌کند.



عراقچی عنوان کرد: دیدن دانشمندان و متخصصانی که در این مراکز مشغول کار و خدمت هستند، موجب احساس غرور در انسان می‌شود. بنده از مهندس اسلامی، ریاست سازمان انرژی اتمی ایران و همه کارکنان این سازمان تشکر می‌کنم.



وی خاطرنشان کرد: ارتباط ما در وزارت امور خارجه با سازمان انرژی اتمی ایران طولانی بوده و همیشگی است؛ این ارتباط دارای ابعاد، استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی است و در قالب تعاملات بین‌المللی باید تنظیم شود.

وی ادامه داد: در مجامع بین‌المللی و در سازمان‌های تخصصی همیشه در کنار سازمان انرژی اتمی ایران بوده‌ایم و از ظرفیت‌های دیپلماسی و رایزنی‌های دیپلماتیک استفاده کرده‌ایم تا این سازمان بتواند کارهای خود را بهتر انجام دهد البته چالش‌های فراوانی وجود داشته و دارد؛ ان‌شاء‌الله این چالش‌ها را به اتفاق هم حل کرده و پشت سر خواهیم گذاشت.



وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که غربی‌ها همواره تلاش کرده‌اند که فعالیت‌های گسترده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های صنعت، بهداشت و درمان، کشاورزی و … را به ساخت سلاح هسته‌ای محدود کنند، چگونه می‌توان چنین فعالیت‌هایی را خنثی کرد؛ گفت: مشکل آن‌ها در اصل با سلاح هسته‌ای نیست بلکه مشکل اصلی آنان با پیشرفت این علم در کشور ما است.

وی ادامه داد: ایران با دانشمندان و متخصصان ایرانی در یک حوزه بسیار پیچیده و حساس علمی که دارای ابعاد گوناگونی در حوزه‌های بهداشت و درمان، صنعتی، محیط زیست، کشاورزی است؛ موفق شده و آن‌ها می‌خواهند چنین انحصاری را فقط در اختیار خویش نگه دارند بنابراین سلاح هسته‌ای را بهانه کرده‌اند.

وی افزود: آن‌ها می‌دانند که بیش از ۲۰ سال است که ما در حال تعامل، مذاکره و گفت‌وگو هستیم و اگر برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای داشتیم که در این مدت باید انجام می‌دادیم زیرا ظرفیت‌های این کار در کشور وجود دارد. اما در مقابل همواره تلاش کرده‌ایم که ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است؛ هر جا لازم بوده اعتمادسازی کرده‌ایم، هر جا نیاز بوده با سازمان‌های بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته‌ایم اما کاملاً مشخص است که بهانه‌جویی می‌کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: هدف اصلی آنان این است که مانع دستیابی ایران به این توانمندی‌ها شوند و همه چیز را در انحصار خویش نگه دارند. این فناوری، یک علم بسیار پیچیده و پیشرفته است و یک دستاورد علمی بسیار بزرگ برای دانشمندان ایرانی محسوب می‌شود و هیچکس نمی‌تواند این دستاوردها را نادیده بگیرد یا از آن‌ها بگذرد.



وی افزود: ما برای دستاوردها و پیشرفت‌های علمی صنعت هسته‌ای تلاش فراوان داشته‌ایم و فداکاری‌های متعددی کرده‌ایم. دانشمندان ما برای این صنعت خون خویش را فدا کرده‌اند و برای آن جنگیده‌ایم؛ این موضوع روشن است و به‌طور مسلم هیچکس در ایران از اجرای این حق صرف‌نظر نخواهد کرد.



عراقچی تصریح کرد: در وزارت امور خارجه همراه سازمان انرژی اتمی ایران خواهیم بود و همواره از حقوق مردم ایران و این سازمان دفاع کرده و می‌کنیم زیرا بر این باوریم که این حقوق حتماً باید حفظ و اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده کشورهای غربی در نهایت چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه ایران را به عنوان یک قطب علمی در حوزه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز بپذیرند.



گفتنی است، وزیر امور خارجه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه دستاوردهای نوین این صنعت، راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخش‌های تخصصی قرار گرفت.