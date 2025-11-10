بمباران سنگین لبنان از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان خبر دادند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد: سلسله حملاتی به بلندی های الریحان در جنوب لبنان انجام شده است.همچنین ارتفاعات شهرک جنتا در بقاع در شرق لبنان نیز از سوی رژیم صهیونیستی بمباران شد.

خبرنگار النشره از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق المحمودیه، الدمشقیه، الجرمق، المعیشه و اقلیم التفاح خبر دادند.

همچنین منطقه الشعره نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

خبرنگار الجزیره از حمله رژیم صهیونیستی به شهر الهرمل در بقاع در شرق لبنان نیز خبر داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه حاصبیا العرقوب، اقلیم التفاح و برخی مناطق دیگر نیز به پرواز درآمدند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هرگونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.