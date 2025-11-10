به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات بعدازظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز شهرساز در دانشکده هنر دانشگاه سمنان با بیان اینکه «شهرسازی علمی است برای برنامه‌ریزی اصولی رشد هماهنگ شهرها و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در حوزه‌هایی چون مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری»، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و متخصصان حوزه شهرسازی تأکید کرد.

وی با تأکید بر شهرسازی محله‌محور و تلفیق دانش تخصصی با واقعیت‌های اجتماعی، افزود: شهرسازی امروز نیازمند پیوند میان دانش تخصصی، نیازهای اجتماعی و برنامه‌ریزی محله‌محور است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان سمنان اظهار داشت: استان سمنان با برخورداری از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های گسترده، می‌تواند به الگویی در توسعه متوازن شهری در کشور تبدیل شود.

ایلیات یکی از موضوعات کلیدی در حوزه شهرسازی را توجه به پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: در برنامه‌ریزی شهری باید رویکرد محله‌محور در اولویت قرار گیرد تا بودجه‌ها و پروژه‌های شهری بر اساس نیازسنجی واقعی مردم هر محله تخصیص یابد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار محترم سمنان و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: ضوابط و طرح‌های شهرسازی در مسیر رشد و به‌روزرسانی قرار دارند و پذیرش و اجرای ایده‌های نو در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود و پیشرفت شهرها ایفا کند.