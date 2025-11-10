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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

«شهرسازی محله‌محور» راه نجات شهرهای استان سمنان

«شهرسازی محله‌محور» راه نجات شهرهای استان سمنان

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم پیوند دانش تخصصی با واقعیت‌های اجتماعی،بر اهمیت برنامه‌ریزی محله‌محور و تخصیص بودجه بر اساس نیازهای واقعی هر محله تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات بعدازظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز شهرساز در دانشکده هنر دانشگاه سمنان با بیان اینکه «شهرسازی علمی است برای برنامه‌ریزی اصولی رشد هماهنگ شهرها و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در حوزه‌هایی چون مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری»، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و متخصصان حوزه شهرسازی تأکید کرد.

وی با تأکید بر شهرسازی محله‌محور و تلفیق دانش تخصصی با واقعیت‌های اجتماعی، افزود: شهرسازی امروز نیازمند پیوند میان دانش تخصصی، نیازهای اجتماعی و برنامه‌ریزی محله‌محور است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان سمنان اظهار داشت: استان سمنان با برخورداری از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های گسترده، می‌تواند به الگویی در توسعه متوازن شهری در کشور تبدیل شود.

ایلیات یکی از موضوعات کلیدی در حوزه شهرسازی را توجه به پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: در برنامه‌ریزی شهری باید رویکرد محله‌محور در اولویت قرار گیرد تا بودجه‌ها و پروژه‌های شهری بر اساس نیازسنجی واقعی مردم هر محله تخصیص یابد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار محترم سمنان و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: ضوابط و طرح‌های شهرسازی در مسیر رشد و به‌روزرسانی قرار دارند و پذیرش و اجرای ایده‌های نو در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود و پیشرفت شهرها ایفا کند.

کد مطلب 6651409

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