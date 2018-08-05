به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک بعدازظهر یکشنبه در جمع شهرداران استان سمنان، به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه تسهیلات بازآفرینی بافت شهری در استان پرداخت میشود، تأکید کرد: رسالت شهرداران، احصاء طرحهای حوزه بازیابی شهری و توسعهای است که میتواند توسعه شهری درزمینههای مختلفی مانند گردشگری، صنایعدستی و ... را مهیا کند.
وی بابیان اینکه بهبود و بازسازی بافتهای قدیمی در شهرها، هدف اصلی طرح بازیابی بافت شهری است، افزود: دولت برای ایجاد این امر، زیرساختها و تسهیلات خوبی را مهیا کرده که امیدواریم شهرداران از این امکان بهخوبی بهره ببرند.
حمایت از اقتصاد خانواده در بافت فرسوده شهری
معاون استاندار سمنان، گفت: ارائه تسهیلات برای بافت فرسوده شهری بر اساس برنامهریزی جدید در ستاد بازآفرینی شهری انجام خواهد شد و طی مصوبه این ستاد، مسکن و شهرسازی نیز موظف به تأمین زمین برای اجرای طرح بازآفرینی شهری است.
ابک توضیح داد: محلههایی باقابلیت و تمرکز بر توسعه ویژه مانند گردشگری، اشتغالزایی از راه صنایعدستی، خدمات، زنان سرپرست خانوار و خانوادههای دارای قابلیتهای تولیدی شناسایی و حمایت میشوند.
وی افزود: حمایت از این خانوادهها از سوی دستگاههای مرتبط مثلاً میراث فرهنگی در حوزه صنایعدستی و ... صورت میگیرد که ۳۰ درصد اعتبارات آن استانی و ۷۰ درصد کشوری تأمین میشود.
ضرورت استانداردسازی پارکهای بازی
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بخش دیگری از سخنان خود را به ساماندهی وضعیت شهری بهخصوص در آستانه محرم و تردد زائران رضوی اختصاص داد و گفت: ورودی و خروجی شهرهای استان باید بهسازی شوند و در ایامی که زائران امام هشتم بیشترین پیک تردد رادارند یعنی تابستان، محرم و نوروز باید خدمات درخور و شایسته ایشان توسط شهرداریها ارائه شود.
ابک ورودی شهرها را پیشانی آن مناطق دانست و گفت: باید از ظرفیتهای خدماتی در راستای شناساندن داشتههای استان ازلحاظ طبیعی، گردشگری، معنوی و ... استفاده کرد تا ماندگاری مسافران را ارتقا داد.
وی استانداردسازی شهربازیها و مراکز تجمع مردم مانند پارکها را نیز خواستار شد و گفت: باید بهصورت اصولی و استاندارد نسبت به تجهیز پارکها به وسایل بازی اقدام کرد اما یکی از نیازهای استان در این حوزه عدم تعریف یک استاندارد خاص برای شهرهای بازی است که امیدواریم این امر به زودی رفع شود.
