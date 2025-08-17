طرح تفصیلی شاهرود مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان بیان کرد: طرح تفصیلی شهر شاهرود پس از برگزاری بیش از ۶۰ جلسه کارشناسی در کمیسیون ماده پنج استان سمنان مصوب شد.

وی افزود: این طرح که از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داشت و پس از گذشت حدود ۵ سال به نتیجه رسید، اکنون به تصویب نهایی وزارت راه و شهرسازی رسیده و به‌طور رسمی ابلاغ شده است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مردم، به‌ویژه مشکل شهرک پردیس است، تاکید کرد: با الحاق ۱۱ هکتار به محدوده شهری، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

ایلیات درباره طرح تفصیلی شاهرود توضیح داد: این طرح، علاوه بر بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار این شهر خواهد بود.