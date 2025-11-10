به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم غروب دوشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان در محل فرمانداری میامی با بیان اینکه این شهرستان از کمبود فضاهای فرهنگی رنج میبرد، ابراز داشت: انتظار میرود با همراهی دستگاههای فرهنگی این کمبودها رفع شود.
وی با بیان اینکه رضوان تنها شهر فاقد کتابخانه آستان سمنان است، افزود: از نهاد کتابخانهها تقاضا داریم تا برای این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.
فرماندار میامی با بیان اینکه روستای کوهان نیز دچار کمبود کتابخانه است، ابراز داشت: با تجهیز این دو به کتابخانه امکان بهرهمندی مردم از فضای فرهنگی فراهم میشود.
خرم خواستار افزایش اعتبارات کتابخانه های عمومی میامی شد و تصریح کرد: این کتابخانه نیازمند باز طراحی و شاداب سازی است.
وی با بیان اینکه منابع موجود در کتابخانهها نیز باید به روز رسانی شود، افزود: مجموع این اقدامات باعث اشتیاق در مطالعه و جذب مردم به کتاب و کتابخوانی میشود.
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