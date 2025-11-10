  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

«کتابخانه» حق مردم رضوان و کوهان؛میامی از کمبود فضای فرهنگی رنج می‌برد

«کتابخانه» حق مردم رضوان و کوهان؛میامی از کمبود فضای فرهنگی رنج می‌برد

میامی- فرماندار میامی خواهان گسترش عدالت فرهنگی در سطح این شهرستان شد و گفت: مردم شهر رضوان و روستای کوهان نیز باید از نعمت کتابخانه بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم غروب دوشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در محل فرمانداری میامی با بیان اینکه این شهرستان از کمبود فضاهای فرهنگی رنج می‌برد، ابراز داشت: انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های فرهنگی این کمبودها رفع شود.

وی با بیان اینکه رضوان تنها شهر فاقد کتابخانه آستان سمنان است، افزود: از نهاد کتابخانه‌ها تقاضا داریم تا برای این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار میامی با بیان اینکه روستای کوهان نیز دچار کمبود کتابخانه است، ابراز داشت: با تجهیز این دو به کتابخانه امکان بهره‌مندی مردم از فضای فرهنگی فراهم می‌شود.

خرم خواستار افزایش اعتبارات کتابخانه های عمومی میامی شد و تصریح کرد: این کتابخانه نیازمند باز طراحی و شاداب سازی است.

وی با بیان اینکه منابع موجود در کتابخانه‌ها نیز باید به روز رسانی شود، افزود: مجموع این اقدامات باعث اشتیاق در مطالعه و جذب مردم به کتاب و کتابخوانی می‌شود.

کد مطلب 6651643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها