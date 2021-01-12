به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان ظهر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی میامی به میزبانی اداره کتابخانه عمومی این شهرستان، با بیان اینکه در این شهرستان پنج کتابخانه عمومی نهادی وجود دارد که مجموعاً یک هزار و ۴۵ مترمربع زیربنا دارند و در آنها ۳۵ هزار و ۵۴۲ نسخه کتاب نگهداری می‌شود، بیان کرد: چهار هزار و ۳۱۵ نفر تعداد کل اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان میامی بدون احتساب بخش پرجمعیت کالپوش است که خیلی تعداد بالایی نسبت به جمعیت محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه در میامی به ازای هر هفت هزار و ۷۴۴ نفر یک کتابخانه عمومی وجود دارد و ۱۱ درصد جمعیت مردم این شهرستان عضو آن‌ها هستند، افزود: میانگین میزان جمعیت ساکن نسبت به اعضای کتابخانه در کشور بین چهار تا هفت درصد و در بین شهرستان‌های پیشتاز کتاب خوانی نهایتاً ۱۰ درصد است که آمار ۱۱ درصدی در میامی نشان می‌دهد که آمار مطالعه در این شهرستان تا چه اندازه بالا است.

مشکلات مالی در میامی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه سرانه فضای کتابخانه به افراد در میامی به ازای هر نفر ۲.۷ مترمربع است که این میزان در کشور ۳.۲ متر مربع محسوب می‌شود که تقریباً آمار با وضعیت کشوری مطابقت دارد، گفت: میامی از لحاظ تعداد کتاب موجود دارای مشکلاتی است که در این شهرستان به ازای هر نفر حتی یک کتاب هم موجود نیست و آمارها عدد ۹۱ صدم یک کتاب را نشان می‌دهند که باید این امر تقویت شود.

طاهریان با بیان اینکه کتابخانه امام حسین (ع) کالپوش به دلیل رانش زمین دچار مشکلاتی شده بود که هفته گذشته خوشبختانه جابجایی ساختمان کتابخانه به محل جدید انجام شد تا مردم بتوانند از این زیرساخت خوب استفاده کنند که در این راه تلاش مسئولان و خیران قابل ستایش بود، گفت: مشکلات مالی بزرگترین موضوعی است که کتابخانه های عمومی میامی را در محاصره گرفته است تا جایی که حتی پرداخت قبوض هم دشوار می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت انجمن کتابخانه‌های عمومی می‌تواند مشکلات کتابخانه‌های عمومی میامی را کاهش دهد، گفت: انجمن کتابخانه‌های عمومی میامی دو سال پیاپی به عنوان انجمن نمونه استان انتخاب شده و این نشان دهنده دغدغه کتابخوانی در این شهرستان دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه اگر نیم درصد درآمدهای شهرداری‌ها قبل از سال مالی به حساب انجمن کتابخانه‌ها واریز شود، قطعاً این مبلغ در همان شهر مصرف خواهد شد اما اگر به بعد از تصویب بودجه سالانه منتقل شود، بودجه به حساب نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور می‌رود و دوباره بازگشت آن از تهران دشوار می‌شود، ابراز کرد: پیشنهاد می‌شود شهرداری میامی مبلغ کتابخانه‌ها را هرچند اندک، به صورت ماهانه به حساب انجمن واریز کند تا بتوانیم مشکلات ساده را حل کنیم.

برگزاری ۳۰۰ عنوان برنامه فضای مجازی

مدیر کتابخانه های عمومی میامی نیز در این نشست با بیان اینکه در طول تعطیلی مقطعی کتابخانه‌های شهرستان به دلیل کرونا، با همکاری‌های صورت گرفته از سوی کتابداران و انجمن کتابخانه، ۳۰۰ عنوان برنامه فرهنگی با موضوع مطالعه در بستر مجازی برگزار شد، گفت: این برنامه‌ها تا پایان سال نیز به صورت روزانه ادامه خواهند داشت.

کمال ترابیان با بیان اینکه رانش سال‌های گذشته زمین در بخش کالپوش و روستای حسین آباد، یکی از بهترین کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از دست رفت، تاکید داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، ساختمان نیمه‌کاره به کتابخانه عمومی حسین آباد اختصاص یافت و مجوزهای لازم در این مورد نیز اخذ شد و با کمک خیران کارهای عمرانی که باید انجام می‌شد، صورت گرفت و طی هفته‌های آتی شاهد راه اندازی مجدد این کتابخانه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برای دو سال متوالی یعنی ۹۸ و ۹۹ انجمن کتابخانه‌های عمومی میامی، انجمن نمونه استان سمنان شناخته شد که شاخص‌هایی مانند برگزاری منظم جلسات، بالا بودن سطح کیفی مصوبات، فعالیت اعضا، درصد بالای مصوبات و.. در زمره دلایل این موفقیت است، افزود: خوشبختانه نگاه ویژه‌ای در زمینه کتاب و کتابخوانی در شهرستان میامی وجود دارد که قابل تقدیر است.

اهدای کتاب به میامی

مدیر کتابخانه‌های عمومی میامی همچنین از ظرفیت بالای خیران کتاب در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال ۹۶ بیش از ۵۶ هزار جلد کتاب به صورت خیّری حتی از استان‌های دیگر کشور برای کتابخانه‌های عمومی میامی جذب شد که در نوع خود در سطح کشوری حتی کم نظیر بود، همچنین باید گفت این کتاب‌ها علاوه بر توزیع بین کتابخانه‌های شهری و روستایی به ۱۸ روستا که شرایط جمعیتی برای راه اندازی کتابخانه ندارند اما علاقمندان بسیاری در آنجا وجود دارد اهدا شد تا در مکان دهیاری‌ها بتوانند قفسه کتاب راه اندازی کنند.

ترابیان از دریافت مجوزهای لازم برای راه اندازی انجمن خیران کتابخانه ساز شهرستان میامی خبر داد و تاکید کرد: نخستین ان جی او فعال در این حوزه که از وزارت کشور مجوز دریافت کرد، انجمن میامی بود که در سال جاری کمک‌های بسیار شاخصی در زمینه خیران به کتابخانه‌های عمومی میامی اهدا شده است.

وی افزود: به دلیل گرانی کتاب و عدم توانایی در خریدن کتاب برای کتابخانه‌های عمومی پیشنهاد می‌شود در کنار کتاب‌هایی که نهاد کتابخانه‌ها مستقیماً برای کتابخانه‌ها ارسال می‌کند، طرح جمع آوری و اهدای کتاب‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی شهرستان اجرا شود تا بتوانیم از این ظرفیت برای راه اندازی کتابخانه‌های کوچک روستایی در مناطق محروم و دورافتاده شهرستان استفاده کنیم.