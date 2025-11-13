به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر روز پنجشنبه در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی شهرستان اهر اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی از بدنه این وزارتخانه برخاسته و به خوبی از مسائل، چالش‌ها و نیازهای این حوزه آگاهی دارد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و مشکلات کم‌آبی در استان گفت: کمبود منابع آبی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی است. کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع سبب شده تا کشاورزان با مشکلات متعددی در زمینه تولید روبه‌رو شوند و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع در سطح ملی است.

محمدی افزود: علاوه بر محدودیت منابع آبی، نوسانات ارزی و مشکلات تبادلات ریالی و ارزی نیز فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و در بسیاری از موارد هزینه‌های تولید در حوزه کشاورزی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

معاون استاندار تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه این وزارتخانه با جدیت در تلاش‌اند تا موانع پیش‌روی کشاورزان را برطرف کنند، اما برخی مشکلات ناشی از کمبود منابع یا مسائل کلان اقتصادی است که خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه قرار دارد.

وی تصریح کرد: با وجود این، می‌توان با همفکری، هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و نمایندگان مردم، بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها را کاهش داد و مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموارتر کرد.