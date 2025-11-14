ضرورت برگزاری همایش ملی دیپلماسی استانی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری که روز جمعه در رأس هیئتی به آذربایجان شرقی سفر کرده است، با بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و کارگروه ویژه استانداری دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست مشترک کاری، چالش‌های موجود در روابط اقتصادی با همسایگان شمالی کشور و راهکارهای بهبود صادرات و تسهیل تبادلات مرزی در راستای تقویت دیپلماسی همسایگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به وجود ۱۱ کنسولگری فعال در گذشته و قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی در تبریز، رتبه برتر آذربایجان شرقی در حجم مبادلات تجاری با کشورهای همجوار و تاکید رئیس جمهور بر تفویض اختیار به استانداران مرزی، خواستار برگزاری همایش ملی دیپلماسی استانی در تبریز هستیم.

معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور نیز، آذربایجان شرقی را دارای ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادرات غیر نفتی کشور قلمداد کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه برای رفع موانع صادراتی در استان‌های شمالی پرداخت.