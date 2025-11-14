به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی در خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به قرار گرفتن در وضعیت خشکسالی و یا خشکسالی شدید با توجه به اعلام سازمان جهانی هواشناسی اظهار داشت: خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی مختص کشور ما نبوده و این خشکسالی نه تنها کشورمان بلکه بخشی از کشورهای جهان را به شدت تهدید می‌کند.

خطیب جمعه خلخال با تاکید بر برخورد با اسراف کنندگان آب و همچنین انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای پیشگیری از هدر رفت آب ناشی از فرسودگی شبکه آبرسانی شهر خلخال، افزود: فرسودگی شبکه آبرسانی علاوه بر هدر رفت بخش مهمی از آب تصفیه شده که هزینه‌های کلانی برای تهیه آن می‌شود موجبات بروز بیماری‌های گوارشی برای مصرف کنندگان و شهروندان این شهر می‌شود.

امام جمعه خلخال با تاکید بر تسریع در انجام اقدامات پیشگیری از اصراف و هدر رفت آب در شهر خلخال گفت: چنانچه سالانه بخشی از اعتبارات برای بهسازی سالانه ۵ الی ۱۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی فرسوده شهری تخصیص می‌یافت امروزه شاهد هدر رفت آب تصفیه شده شهری و همچنین وارد شدن خسارات به تاسیسات شهرداری از جمله حفاری معابر تازه آسفالت شده نبودیم.

قدسی گفت: در حالی که برای تهیه آب شرب تصفیه شده تلاش اوانی همراه با صرف هزینه‌های کلان می‌شود و بحران کم آبی منطقه ما را هم تهدید می‌کند نباید اجازه داد تا آب مصرفی کارواش‌ها ماشین شویها و یا کارهای از این قبیل از محل آب تصفیه شده شرب شهروندان این شهر تامین شود.

امام جمعه خلخال با توصیه به مردم برای پرهیز از معصیت و گناه برای جلب رضایت خداوند و نزول رحمت و برکات الهی و بارش باران گفت: طبق روایات برخی از اعمال همچون پرداخت نشدن زکات و خمس، کم فروشی، و قدرناشناسی نعمات خداوند موجب کاهش نزولات آسمانی می‌شود.

حجت الاسلام قدسی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامی داشت سالروز رحلت علامه طباطبایی و هفته کتاب و کتابخوانی گفت: هرچند امروزه فضای مجازی بخش مهمی از اوقات مردم را به خود اختصاص داده است ولی هرگز فضای مجازی نمی‌تواند جای کتاب و مطالعه برای توسعه علمی اقتصادی، سیاسی و همه جانبه را در جامعه بگیرد.

خطیب جمعه خلخال با اشاره به نگرانی رهبر معظم انقلاب از کاهش سرانه مطالعه در کشور گفت: برای ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی باید از خانواده خویشاوندان به خصوص کودکان شروع کرده و برای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب در جامعه همه باید تلاش کنیم.

امام جمعه خلخال کتاب را به عنوان بهترین وسیله انتقال تجربیات گذشتگان به نسل حاضر و آیندگان عنوان کرد و گفت: کتاب دروازه پیشرفت به سوی قله‌های دانش و وسیله مهمی برای کمال بشر است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب جهان از لحاظ کم اهمیت شدن انسانیت، عوض شدن جای بد و خوب و افزایش ظلم و جور درجوامع مختلف بشری و نظاره‌گری عده‌ای بر کشتار مردم کشورهای مختلف جهان از طریق ظالمان عالم گفت: ظلم و کشتار مردم از سوی برخی کشورها و تماشای آن از سوی کشورهای دیگر و یا حمایت از اعمال ظالم این روزها عیناً مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام قدسی کشته شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر و آواره شدن بیش ۱۳ میلیون نفر از مردم کشورسودان را از جمله فجایع بشری جهان امروزی ذکر کرد که به دست استکبار جهانی آمریکا در مناطق مختلف جهان صورت می‌گیرد.

وی گفت: راه‌اندازی کشتار و مسلح کردن گروه‌های متخاصم این کشور به نفع برخی از کشورهای عربی بوده به طوری که تاکنون ۲۵ تن طلای قاچاق در حین درگیری گروه‌های متخاصم و کشتار مردم، از این کشور به امارات متحده عربی انتقال یافته است.

