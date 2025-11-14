به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حمید رضا نبوی در خطبههای این هفته نماز جمعه مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به موضوع ایران قوی و ضرورت تقویت همه جانبه کشورمان بیان کرد: ایران قوی، دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی فقیه زمان است.
وی با بیان اینکه این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ریشه قرآنی دارد آنجا که خداوند متعال میفرمایند «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید آماده کنید» افزود: تمام ظرفیتها برای قوی شدن باید به میدان بیاید.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه دشمن با تمام قوا در میدان است و ضرورت دارد که ما هم با تمام قوا تجهیز و تقویت شویم، گفت: جنگ امروز جنگ تمدنی است و با تمام قوا باید در میدان حضور داشت. باید به نسخهای که قرآن کریم میفرمایند یعنی قوی شدن، عمل کرد.
نبوی چاشمی با بیان اینکه در این مسیر باید همه ظرفیتها را به میدان آورد، تاکید کرد: یکی از این ظرفیتها این است که بتوانیم در عرصه تولید و اقتصاد قوی باشیم و تا جایی که میشود، مناسب شرایط زمانی و مکانی کشورمان تولیدات خودمان را ارتقا و کیفیت ببخشیم.
وی با بیان اینکه یکی از تولیدات استراتژیک که مناسب منطقه ما نیز است و منطقه مهدیشهر هم به ان شهرت دارد، تولیدات دامی و طیور است، بیان کرد: این تولیدات در این ایام دچار مشکلاتی شده که یکی از مهمترین آنها، تأمین نهادههای دامی است.
امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه سالانه ۱۷ میلیون تن نهاده دامی وارد کشورمان میشود اما بازهم با کمبود روبرو هستیم در صورتی که نباید کمبودی داشته باشیم و همواره بازار ملتهب است، گفت: این امر به خاطر ناترازی های ارزی است.
نبوی چاشمی با بیان اینکه برخی اوقات با تصمیمات منطقهای خود میتوان از یک جریان عبور کرد اما مشکلات باید ریشهای درمان شود، ابراز داشت: وابستگی به ارز و بازگشت به همان کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی یعنی اقتصاد مقاومتی و شرطی نکردن اقتصاد کشور به مذاکره و وابسته نکردن اقتصاد به ارز مهمترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.
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