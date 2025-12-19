به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا قدسی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلخال اظهار کرد: پیشرفت علمی جوانان ایرانی، مانع دستیابی دشمنان به اهداف و آرزوهای شوم خود خواهد شد و دشمنان از رشد علمی و دانشگاهی کشور هراس دارند.



وی با اشاره به نقش علم در اقتدار ملی افزود: تقویت بنیه علمی و دانشگاهی، مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را هموار کرده و موجب تسریع روند رشد و بالندگی کشور می‌شود.



امام‌جمعه خلخال در ادامه با اشاره به ولادت امام محمدباقر (ع) و نزدیکی ایام میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت‌ها را تبریک گفت و آغاز ماه رجب را سرآغاز بهار معنویت و مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان دانست.

وی همچنین سالروز شهادت حضرت امام علی‌النقی الهادی (ع) را تسلیت گفت و بر بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی این ایام تأکید کرد.



حجت‌الاسلام قدسی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا و ایام صله‌رحم، بر دستگیری از نیازمندان و اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: مردم باید در این ایام از حضور در مجالسی که منجر به گناه و معصیت می‌شود، پرهیز کنند.



امام‌جمعه خلخال در بخش دیگری از سخنان خود، به افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و خواستار ورود جدی و قاطع مسئولان برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و کنترل گرانی‌ها شد.



حجت الاسلام قدسی همچنین انتخاب دکتر علی شفقت از اساتید دانشگاه‌های خلخال به عنوان دانشمند برتر جهانی و قرار گرفتن در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان در حوزه شیمی و داروسازی را تبریک گفت و از تلاش‌های علمی وی قدردانی کرد.



در پایان و در بین‌الصلاتین نماز جمعه خلخال، با حضور امام‌جمعه، رئیس دادگستری و فرماندار شهرستان، از این چهره علمی بین‌المللی تجلیل به عمل آمد.