به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خلخال با اشاره به هزینه کرد مبالغ سنگین برای برگزاری مراسم خاکسپاری، تدفین، ترحیم و یا مجالس بزرگداشت درگذشتگان در این شهرستان اظهار کرد: هزینه کرد مبالغ سنگین برای درگذشتگان از سوی بازماندگان مشکلات عدیدهای را برای مردم این شهرستان به همراه دارد.
وی افزود: در حالی که بسیاری از همسایگان آرامستان خلخال از آلودگیهای صوتی ناشی از ایجاد صدای بلندگوهای برگزاری مراسم تدفین، ترحیم و بزرگداشت بر سر مزار عزیزان از دست رفته در آرامستان به شدت معترض و ناراحت هستند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خلخال با تاکید بر تخصیص هزینههای مربوط به برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت به امورات خیر بیان کرد: تخصیص این گونه هزینهها از سوی برخی ازخانواده ها و بازماندگان درگذشتگان به امورات خیر از جمله آزادسازی زندانیان و یا کمک به فقرا و نیازمندان در راستای جلب رضایت خداوند کار بسیار نیک و پسندیدهای است که در صورت نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه، شاهد بروز مشکلات امروزی مربوط به چگونگی و نحوه برگزاری مراسم تدفین و یا ترحیم درگذشتگان در این شهرستان در آینده نخواهیم بود.
حجت الاسلام قدسی ادامه داد: همکاری همه نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، شورای هیئات مذهبی و همه دستاندرکاران برگزاری مراسم تدفین و ترحیم درگذشتگان برای حذف تشریفات و هزینههای اضافی، و هزینه کرد آن برای امورات خیر در مناطق مختلف این شهرستان شود.
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