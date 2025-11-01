  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

قدسی:هزینه‌های ترحیم در خلخال را به امور خیر هدایت کنید

اردبیل-رئیس شورای فرهنگ عمومی خلخال، با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که هزینه‌های سنگین برگزاری مجالس خاکسپاری و ترحیم برای مردم شهرستان به همراه دارد،خواستار تخصیص این مبالغ به امور خیریه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خلخال با اشاره به هزینه کرد مبالغ سنگین برای برگزاری مراسم خاکسپاری، تدفین، ترحیم و یا مجالس بزرگداشت درگذشتگان در این شهرستان اظهار کرد: هزینه کرد مبالغ سنگین برای درگذشتگان از سوی بازماندگان مشکلات عدیده‌ای را برای مردم این شهرستان به همراه دارد.

وی افزود: در حالی که بسیاری از همسایگان آرامستان خلخال از آلودگی‌های صوتی ناشی از ایجاد صدای بلندگوهای برگزاری مراسم تدفین، ترحیم و بزرگداشت بر سر مزار عزیزان از دست رفته در آرامستان به شدت معترض و ناراحت هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خلخال با تاکید بر تخصیص هزینه‌های مربوط به برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت به امورات خیر بیان کرد: تخصیص این گونه هزینه‌ها از سوی برخی ازخانواده ها و بازماندگان درگذشتگان به امورات خیر از جمله آزادسازی زندانیان و یا کمک به فقرا و نیازمندان در راستای جلب رضایت خداوند کار بسیار نیک و پسندیده‌ای است که در صورت نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه، شاهد بروز مشکلات امروزی مربوط به چگونگی و نحوه برگزاری مراسم تدفین و یا ترحیم درگذشتگان در این شهرستان در آینده نخواهیم بود.

حجت الاسلام قدسی ادامه داد: همکاری همه نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، شورای هیئات مذهبی و همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم تدفین و ترحیم درگذشتگان برای حذف تشریفات و هزینه‌های اضافی، و هزینه کرد آن برای امورات خیر در مناطق مختلف این شهرستان شود.

کد مطلب 6641218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها