به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: آب اکنون به یک عامل مهم اقتصادی، سیاسی، معیشتی و حتی جمعیتی تبدیل شده است و نباید آن را دست‌کم گرفت.

وی افزود: زمانی که رودخانه‌ای خشک می‌شود، تنها یک جریان آب از میان نمی‌رود، بلکه زنجیره‌ای از معیشت‌ها، فعالیت‌های کشاورزی، مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی امنیتی دچار اختلال می‌شود.

امام جمعه خمین تاکید کرد: در شرایط اقلیمی کنونی، مردم و دولت باید برای مدیریت مصرف، بهینه‌سازی الگوهای آبیاری و پرهیز از سوء‌مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

حجت الاسلام میرصادقی تصریح کرد: تغییرات آب‌وهوایی و گرم‌شدن زمین نیز وضعیت منابع آبی را تشدید کرده و ضرورت توجه به این مسئله را دوچندان ساخته است، ایران همیشه سرزمینی پر از برکت و نعمت بوده است و لازم است به درگاه خداوند استغفار کرده و طلب باران و رحمت داشته باشیم.

امام جمعه خمین با اشاره به سالگرد ارتحال علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) در ۲۴ آبان گفت: علامه طباطبایی از بزرگ‌ترین اندیشمندان شیعه و صاحب تفسیر فاخر «المیزان» است و بسیاری از حقایق و نکات علمی و تفسیری که علامه طباطبایی مطرح کرده، به تعبیر شاگردان برجسته‌اش از الهامات الهی بوده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج از ۲۹ آبان، عنوان کرد: بسیج، فتح‌الفتوح امام خمینی (ره) است، نهادی که انسان‌هایی مؤمن، مخلص و تحول‌آفرین تربیت کرد و روند تاریخ را تغییر داد و بسیج همواره در عرصه‌های مختلف، از امنیت و امداد تا پیشرفت و خدمت‌رسانی، نقش‌آفرین بوده است.

حجت الاسلام میرصادقی گفت: اتفاق دلپذیر و امیدبخشی در انتخابات اخیر عراق رقم خورد که می‌توان آن را بخشی از روند جهانی شکل‌گیری جبهه مقاومت دانست.

وی گفت: افزایش مشارکت مردم عراق از ۴۲ درصد در انتخابات سال ۲۰۲۱ به ۵۶ درصد در انتخابات جدید، به‌ویژه با وجود کارشکنی‌ها و موانع مختلف نشانه بلوغ سیاسی جامعه عراق است.

امام جمعه خمین افزود: این تحول می‌تواند نقطه عطفی در ثبات و استقلال عراق باشد و زمینه تشکیل دولتی مقتدر را فراهم سازد و حرکت عراق به سمت ثبات و استقلال، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تقویت می‌کند و موجب استحکام هرچه بیشتر محور مقاومت در منطقه خواهد شد.