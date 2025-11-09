به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش ازظهر یکشنبه در نشست کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک استان مرکزی اظهار کرد: مصوبات این جلسات به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر دارد و هرگونه بی‌توجهی از سوی مدیران قابل پذیرش نیست.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و مشارکت اجتماعی، برنامه‌های اطلاع‌رسانی را تقویت کرده و آگاهی عمومی نسبت به ضرورت مدیریت مصرف آب را افزایش دهند.

ابک تصریح کرد: به‌دلیل تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها، ذخایر سد کمال‌صالح و دیگر منابع آبی استان مرکزی به مرحله هشدار رسیده و در صورت تداوم این وضعیت، تأمین آب شرب و کشاورزی با بحران مواجه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: برخلاف انتظار، بارش‌های فصل پاییز تأثیر قابل‌توجهی بر ذخایر آبی استان نگذاشته است.

ابک تاکید کرد: مشارکت فعال جامعه در مدیریت مصرف آب در بسیاری از موارد تأثیرگذارتر از اقدامات سازمانی بوده است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه ویژه شورای مدیریت منابع آب کشور با حضور رئیس‌جمهور در هفته آینده خبر داد و افزود: اتخاذ تصمیمات جدید در این نشست می‌تواند مسیر تازه‌ای در مدیریت بحران آب ایجاد کند.

برای هر روز تأخیر در انتقال آندسازی ایرالکو جریمه اعمال می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: پیشرفت پروژه‌ها، از جمله طرح انتقال آندسازی، باید به‌طور شفاف برای مردم تشریح شود تا مشخص شود کدام قسمت‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش رفته است.

وی افزود: هیچ‌گونه توجیه قابل قبولی برای تأخیر در اجرای این پروژه‌ها پذیرفته نمی‌شود و از این پس، هرگونه تعلل در اجرای طرح انتقال آندسازی ایرالکو مشمول جریمه خواهد شد.

ابک تصریح کرد: تمامی تعهدات فنی و زمانی پروژه‌ها باید به‌طور مستمر انجام شود و در صورت عدم رعایت، پیگیری‌های قانونی و نظارتی آغاز خواهد شد.

وی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرای مصوبات محیط‌زیست و انتقال صنایع آلاینده مورد تاکید است و کمیته‌های فنی موظف به پایش مستمر روند اجرا و رفع موانع هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: بر اثر استمرار خشکسالی و کاهش قابل‌توجه بارش‌ها، ذخایر سد کمال‌صالح و دیگر منابع آبی استان به وضعیت هشدار رسیده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، تأمین آب شرب و کشاورزی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد و نیاز است که تدابیر فوری برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از بحران آب در استان مرکزی اندیشیده شود.