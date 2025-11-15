سردار رادان: واگذاری منازل سازمانی بر اساس عدالت و شاخص های مشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با همکاری بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از پیمانکاران جهادی، روندی که سال‌ها دنبال آن بود، اکنون با تکمیل ساخت ۱,۵۰۰ واحد مسکونی در مدت ۱۹۰ روز به نتیجه رسیده است. او این پروژه را نمونه‌ای عملی از چارچوب فکری و علمی موردنظر فراجا در حوزه ساخت‌وساز دانست.

رادان با اشاره به برنامه ایجاد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان فراجا گفت: دستیابی به چنین هدفی تنها با الگوی کار جهادی امکان‌پذیر است. او افزود که حدود ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرمانده کل انتظامی بر اهمیت تأمین مسکن برای نیروهای فراجا تأکید کرد و از رسانه‌ها خواست این موضوع را به‌عنوان مطالبه جدی دنبال کنند تا کارکنان بتوانند بدون دغدغه‌ای جز انجام مأموریت‌های خود فعالیت کنند.

وی درباره معیارهای تحویل واحدهای سازمانی توضیح داد: سه شاخص اصلی در اولویت‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد: میزان و سابقه خدمت، نوع خدمت به‌ویژه در واحدهای عملیاتی، و همچنین تعداد فرزندان کارکنان. رادان گفت که رعایت این شاخص‌ها اساس برقراری عدالت در توزیع منازل سازمانی خواهد بود.