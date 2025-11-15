رونمایی از شهرک ۱۵۰۰ واحدی فراجا با فناوری ساخت سریع

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ساخت واحدهای مسکونی فراجا در شهرک ۱۵۰۰ واحدی «یا فاطمه‌الزهرا (س)» امروز رونمایی می‌شود؛ طرحی که طی ۱۹۰ روز و با بهره‌گیری از سازه‌های فولادی صنعتی به مرحله اجرا رسیده است. این شیوه ساخت به‌دلیل سرعت بالا، دقت بیشتر و استحکام مناسب، به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای سازه‌های بتنی مطرح شده است.

این پروژه با هدف بهبود وضعیت مسکن کارکنان فراجا و جبران کمبود چندین‌ساله منازل سازمانی آغاز شد و بنا به اعلام مسئولان، بخش زیادی از واحدها به‌صورت «کلید تحویل» شامل رنگ، کاغذ دیواری، کابینت و پرده آماده است. همچنین تمام ساختمان‌ها به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند تا انرژی مورد نیاز از طریق منابع پاک تأمین شود.

سردار احمدرضا رادان در آغاز عملیات عمرانی با اشاره به کمبود منازل سازمانی گفته بود که تنها ۶ تا ۷ درصد پوشش موجود است و با ساخت واحدهای جدید، این رقم می‌تواند به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.

طبق اعلام فراجا، استفاده از سازه‌های فولادی صنعتی علاوه بر سرعت ساخت، مصرف آب را نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ زیرا حذف بتن‌ریزی، بیش از ۵۰۰ لیتر آب شرب در هر متر مربع صرفه‌جویی به همراه دارد. این اقدام بخشی از رویکرد مدیریت منابع آبی و حرکت به‌سوی ساخت‌وساز نوین محسوب می‌شود.

پروژه «یا فاطمه‌الزهرا (س)» در زمینی ۵۷ هزار متر مربعی اجرا شده و از ابتدا ۱۸۹ روز برای عملیات ساخت و ۶۹ روز برای تکمیل در نظر گرفته شده بود که نهایتاً با دستور فرمانده فراجا، زمان رسمی اجرای پروژه ۱۹۰ روز اعلام شد. این شهرک به‌عنوان نخستین نمونه در کشور با این مقیاس و فناوری ساخته شده و امروز بخشی از واحدهای آن به‌صورت رسمی تحویل می‌شود.