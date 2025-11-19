به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح چهارشنبه در اختتامیه سی امین دوره مسابقات قرآن کریم فرماندهی انتظامی کشور در شیراز با تاکید بر اهمیت و جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان و تأثیر آن بر بصیرت و سعادت انسان گفت: در روایات و کلمات بزرگان دین، قرآن بزرگ‌ترین رحمت الهی است که برای هدایت و نجات بشریت و راه وصول به سعادت و نسخه نجات‌بخش بشر ذکر شده که زنجیرهای عقل، قلب و دست و پا را باز می‌کند و انسان را از هلاکت نجات می‌دهد.

وی ادامه داد: در عشق و محبت به قرآن باید با دل عاشقانه به سمت آن حرکت کرد و اهمیت تلاوت قرآن و توجه به مفاهیم آن در زندگی روزمره بسیار مهم است زیرا قرآن باید در دل و جان انسان جای گیرد تا مسیر صحیح زندگی و بصیرت واقعی شکل گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: بصیرت نوری است که باید در دل انسان تابیده شود تا او بتواند اطراف خود را بهتر ببیند و در مسیر حق قدم بردارد.

سردار رادان با تاکید بر اهمیت آموزش و ترویج قرآن در میان پرسنل نیروی انتظامی گفت: پلیس مکتبی و حرفه‌ای بر اساس آموزه‌های قرآن و عترت حرکت می‌کند تا زنجیرهای جهل و نادانی را بشکند و در مسیر انقلاب و اسلام قدم بردارد.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: باید قرآن را محور برنامه‌ها پلیس قرار داد و در تلاوت‌های روزانه، روح و جان خود را با نغمه‌های آن زنده نگه داشت و همه کارکنان انتظامی کشور با تلاوت‌های زیبا و متنوع از قرآن کریم، نشاط و طراوت را به زندگی خود و دیگران وارد و در این مسیر، همواره دعا و ذکر را فراموش نکنند.