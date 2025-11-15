به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاون شهردار تهران با اعضای انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن، در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.

بر این اساس، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران و اعضای انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نیز در جلسه مذکور حضور داشتند.

ابتدای جلسه، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوابق فعالیت‌های «انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن» را به طور خلاصه مرور کرد.

بابایی مدیران حاضر در جلسه را فعالان حوزه صنعت و معدن برشمرد که هر کدام در حال توسعه کارکردهای صنایع کشور، مبتنی بر ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی است و از آمادگی شرکت‌های شناخته شده فعال در عرصه هوش مصنوعی به منظور همکاری با شهرداری تهران خبر داد.

در ادامه، اعضای انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، به تفکیک ضمن معرفی فعالیت‌های پیشین خود، ارائه مختصری نسبت به فعالیت‌های کنونی و زمینه‌های همکاری مشترک با مدیریت شهری ارائه دادند.

معاون شهردار تهران نیز با اشاره به اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در راستای حل مسائل و چالش‌های شهر گفت: تعریف پروژه‌هایی مبتنی‌بر حل مسائل اساسی شهر با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، باید به اقدام ملموس و گره‌گشا برای شهر و شهروندان منجر شود.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به نیاز تهران به ارتقای هویت علمی و فناورانه‌اش افزود: بهره‌گیری از هوش مصنوعی به منظور «کاهش ترافیک و تعدیل آلودگی هوا»، به عنوان مسئله مزمن و دارای اولویت تهران، هوشمندانه، کم‌هزینه و زودبازده محسوب می‌شود.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری، تبدیل پژوهش‌ها و مقالات علمی به محصولات و خدمات فناورانه در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم را نیاز مبرم امروز کشور و پایتخت دانست و پیشنهاداتی برای آموزش‌های تخصصی حوزه هوش مصنوعی به مدیران شهرداری بر اساس فعالیت‌های تخصصی هر یک از مدیران ارائه داد.

گفتنی است، در پایان جلسه مقرر شد، در جلسات مشترک مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین شهرداری و اعضای انجمن هوش مصنوعی، پروژه‌های کاربردی مبتنی‌بر نیاز شهر تعریف و به تدریج اجرایی شود.