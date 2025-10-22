پیوند شهرداری با نخبگان فناوری برای تهران هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاون شهردار تهران با اعضای انجمن شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان با حضور مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین شهرداری تهران و دبیر انجمن و مدیران شرکتهای فعال در انجمن صنایع پیشرفته و دانشبنیان برگزار شد.
در ابتدای جلسه بابایی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیتهای انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن را به طور مختصر مرور کرد و شرکتهای مدعو جلسه را از بزرگترین و مؤثرترین فعالان حوزه فناوری برشمرد.
در ادامه مدیران شرکتهای مذکور با زمینه فعالیتهایی از جمله محیطزیست، تجهیزات پزشکی، دارویی و تولید محصولات پلیمری، به بیان چالشها و دغدغههای فعالیت فناورانه در کشور پرداختند و درباره سیاستگذاریهای حوزه فناوری، نکاتی را مطرح کردند.
درخواست توسعه ارتباطات بینالمللی به کمک ظرفیتهای ارتباطی شهرداری تهران، اعمال محدودیتهای جغرافیایی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان، ضرورت فضاسازی محیطی در مجاورت پارکها و نواحی علم و فناوری و معرفی استعدادها و نخبگان فعال در شرکتها از جمله نکات مطرح شده از سوی مدیران شرکتهای فناور بود.
در ادامه معاون شهردار تهران با اشاره به استعدادهای دانشگاهی و فعالیت متمرکز اغلب نخبگان کشور در پایتخت، زیستپذیری مطلوبتر تهران برای جامعه نخبگانی و فناوران را مورد توجه مدیریت شهری برشمرد.
وی بر ضرورت فعالیتهای فناورانه و ارائه کالا و خدمات دانشبنیان در تهران، مبتنی بر نیاز شهر و کشش بازار تأکید کرد و رکن اساسی موفقیت در فعالیتهای فناورانه را توانایی حل مسائل و چالشهایی دانست که فعالان حوزه فناوری، پاسخ روشن و کاربردی برای آنها داشته باشند.
محمدعلینژاد ضمن استقبال از فعالیتهای شرکتهای صنعتی دانشبنیان در جهت بهبود رفاه شهروندان، اظهار کرد: شرکتهای بزرگ و کوچک فناورانه میتوانند با ایجاد کنسرسیوم، به توسعه ابعاد فناورانه خدمات و اقدامات مدیریت شهری کمک کنند.
در ادامه معاون شهردار تهران به حمایت مدیریت شهری از توسعه ارتباطات بینالمللی شرکتهای فناورانه و دانشبنیان ایرانی، بر اساس ظرفیت رویدادهای مشترک با شهرداران کشورهای عضو بریکس و شهرهای خواهرخوانده تهران اشاره کرد.
در پایان جلسه مقرر شد، اعضای انجمن صنایع پیشرفته و دانشبنیان در جلسات هماهنگی با مدیران سازمان فناوریهای نوین شهرداری تهران، زمینههای همکاری مشترک با شهرداری در جهت بهبود کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان را جمعبندی و به تدریج عملیاتی کنند.
گفتنی است، انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن، بهمنماه ۱۴۰۱ با حضور بزرگترین شرکتهای دانشبنیان و صنایع پیشرفته کشور (تولیدی و دارای پروانه بهرهبرداری) تأسیس شده و ۵۵ شرکت بزرگ این حوزه را در عضویت خود دارد.
