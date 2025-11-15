به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست بررسی وضعیت فرودگاه آزادی که صبح روز شنبه در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به خسارات گسترده واردشده به زیرساخت‌های این فرودگاه، اظهار کرد: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی، بخش‌هایی از سوله‌ها، آشیانه‌ها، هواپیماهای فوق سبک، تجهیزات آموزشی و دفاتر این فرودگاه دچار آسیب شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ملی این مجموعه که پیش‌ازاین محل انجام پروازهای آموزشی فوق سبک، پروازهای تفریحی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی هوافضا بوده، افزود: مقررشده طی مکاتبات رسمی با دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی، فرایند جبران خسارات و برآورد دقیق آسیب‌ها با حضور کارشناسان حوزه تخصصی دنبال شود.

نماینده عالی دولت در البرز همچنین از طرح‌های توسعه‌ای جدید در این مجموعه خبر داد و گفت: در کنار بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، ایجاد شهرک فناوری هوا و فضا در دستور کار قرارگرفته است که این اقدام می‌تواند شرایط را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه هوافضا فراهم کند.

عبداللهی افزود: ایجاد پارک هواپیماهای از رده خارج‌شده و فراهم‌سازی بستر توسعه گردشگری هوایی نیز از دیگر محورهای موردبررسی است.

به گفته وی، اجرای این برنامه‌ها علاوه بر بازگرداندن قابلیت‌های آموزشی و تفریحی فرودگاه آزادی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توان فناورانه استان البرز ایفا کند.