به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز که پیش از ظهر امروز برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات علی محمدی، مدیرکل پیشین بنیاد مسکن البرز، علی دیوسالار با حکم رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان مدیرکل جدید این نهاد در استان معرفی شد.

در بخش تکریم، از سه سال فعالیت علی محمدی با اهدای لوح سپاس تقدیر شد و سپس حکم انتصاب دیوسالار به وی اعطا گردید.

دیوسالار پیش‌ازاین، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، مسئول تهیه طرح‌های بهسازی بافت‌های باارزش روستایی و روستاهای هدف گردشگری در بنیاد مسکن، عضو کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی و مشاور معاونت فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی تهران بوده است.