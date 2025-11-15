دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در هشتگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی اظهار داشت: پس از اعلام وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلههای هشتگرد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد دو جوان به دلیل کینهتوزی و خصومت قبلی با یکدیگر درگیر شدهاند که در این میان، یکی از آنها با وارد آوردن ضربه چاقو موجب مرگ جوان ۲۶ ساله شده و بلافاصله از محل حادثه گریخته است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: با تشکیل تیمی مشترک از مأموران کلانتری مرکزی هشتگرد و پلیس آگاهی، متهم کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
موسوی گفت: فرد بازداشتشده در بازجوییها صراحتاً به ارتکاب قتل به دلیل خصومت شخصی با مقتول اعتراف کرده است.
وی در پایان با هشدار به نوجوانان و جوانان، تأکید کرد: برخی درگیریها بر سر مسائل پیشپاافتاده میتواند مسیر زندگی یک جوان را به سمت سرنوشت تلخ و برگشتناپذیری سوق دهد.
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