آغاز پخش فصل سوم «رخ مادر»؛ زندگی شهدا از زبان مادرانشان روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، تولید شده در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی از امشب ۲۴ آبان روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

بدین ترتیب این مجموعه مستند در ۱۳ قسمت، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود و تکرار آن حوالی ساعت ۱۲ بامداد است.

همچنین همزمان با پخش «رخ مادر»، از تیزر این اثر که طراحی آن برعهده حسین رضا بیانوندی بوده است، رونمایی شد. نریشن این تیزر را آرزو روشناس خوانده است.

فصل سوم «رخ مادر» در قالب داکیودرام ساخته شده و روایت زندگی شهدا از زبان مادران‌شان است. همچنین بخشی از روایت‌ها به‌صورت بازسازی قصه، در همان لوکیشن‌هایی اتفاق می‌افتد که قصه روی داده است.

این مجموعه مستند در شهرهای همدان، زنجان، ایلام، دزفول، بندر ماهشهر، مشهد، گیلان، اصفهان و یزد جلوی دوربین رفته است.

دیگر عوامل فصل سوم «رخ مادر» عبارتند از؛ مشاور پروژه: مرتضی غفوری، مشاور هنری: روح اله موحدی، مدیرفیلمبرداری: علی نعمت اللهی، مدیر تولید: میثم خانی، پژوهشگر: زهرا حسینی، تدوین: روح اله قاسمی و مهدی انصاری، عنوان بندی: جواد مزلقانی، طراح گرافیک: شادان هاشمی، طراحی و ترکیب صدا: عرفان حسن زاده و اصلاح رنگ و نور: شهریار سپهری.