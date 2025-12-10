رونمایی از مستند «مرزداران صادق ۲» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه مستند «مرزداران صادق ۲» بعد از ظهر چهارشنبه با حضور سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، و جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی استان در سالن سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد. این برنامه با استقبال مسئولان و خانواده‌های شهدا همراه بود.

به گفته برگزارکنندگان، این مجموعه در ۳۲ قسمت تولید شده و هر قسمت به روایت بخشی از زندگی یکی از شهدای کرمانشاهی در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی می‌پردازد. بر اساس اعلام قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور، هدف از تولید این مستندها معرفی ابعاد کمتر دیده‌شده از رشادت‌های رزمندگان استان است.

این پروژه رسانه‌ای ادامه‌دار بوده و پیش‌تر در فصل نخست «مرزداران صادق ۱» نیز زندگی ۲۷ شهید دیگر از همین نبردها مستند شده بود. سازندگان این مجموعه می‌گویند تکمیل پرونده شهدای این استان و توجه به نقش آنان در دفاع از آرمان‌های مقاومت از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

در مراسم امروز، بخش‌هایی از قسمت‌های جدید به نمایش گذاشته شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت. مسئولان فرهنگی استان کرمانشاه نیز بر لزوم گسترش تولیدات مستند در حوزه مقاومت و ثبت زندگی شهدا تأکید کردند.

بنابر اعلام دست‌اندرکاران، مجموعه «مرزداران صادق ۲» طی روزهای آینده از شبکه استانی زاگرس پخش خواهد شد و در جدول پخش رسانه استانی جای می‌گیرد تا مخاطبان با روایت‌های تازه‌ای از زندگی شهدا همراه شوند.