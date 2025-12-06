مستند «خیال آمدن تو» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با راه‌یابی مستند سینمایی «خیال آمدن تو» به کارگردانی سیامک میثاقی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی، محصول مرکز سیمرغ صداوسیما به بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، از پوستر این اثر با طرحی از شادان هاشمی رونمایی شد.

«خیال آمدن تو» در روستایی آرام حوالی نجف‌آباد می‌گذرد؛ مادری هر روز خانه را برای آمدن کسی آماده می‌کند، کسی که سال‌هاست دیده نشده و خیال بازگشت او هنوز ریتم زندگی این خانه است و امیدی آرام در دل خانواده جریان دارد.

سیامک میثاقی دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر تهران است و به صورت حرفه‌ای کار تدوین سریال‌ها و مستند تلویزیونی کار خود را آغاز کرد و بعد وارد دنیای کارگردانی مستندهای کوتاه تلویزیونی شد. بیش از ۲۰۰۰ دقیقه مستند کوتاه، گزارشی، برنامه تلویزیونی، مستند صنعتی تبلیغاتی تهیه، کارگردانی، تصویربرداری و تدوین کرده است. از سال ۱۳۹۷ هم مشغول به تدریس تدوین و فیلمسازی به صورت تخصصی در آموزشگاه‌های آزاد هنری شده است.

وی برای اولین بار است که به عنوان کارگردان در جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد اما در دوره‌های گذشته به عنوان تصویربردار و تدوینگر حضور داشته است‌. مستندهای «آنکه مادر بود»، «آقای قاضی»، «سایه‌های مهربانی»، «سیمبان»، «صعود به سقوط»، «سرخ مرز» و «پدرکشتگی» از جمله آثار وی است.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از مشاور هنری: روح الله موحدی، مدیر فیلمبرداری: علی نعمت اللهی، پژوهشگر: زهرا حسینی، تدوین: سیامک میثاقی، مدیر تولید: میثم خانی، طراح نشان: مسعود شکیبایی، اصلاح رنگ و نور: شهریار سپهری، طراحی و ترکیب صدا: شاهین سپهری، طراح پوستر: شادان هاشمی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و باتشکر از زهره سراج.