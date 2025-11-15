دریافت 29 MB
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

رادان: هر متر مسکن فراجا ۳۷ میلیون تومان تمام شد

رادان: هر متر مسکن فراجا ۳۷ میلیون تومان تمام شد

سردار رادان فرمانده کل فراجا گفت: عددی که امروز برای هر متر واحد مسکونی فراجا تمام شده ۳۷ میلیون تومان است.

