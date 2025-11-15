به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در تماس تلفنی، تبادل نظر جامعی درباره وضعیت خاورمیانه، از جمله تحولات نوار غزه در چارچوب اجرای توافق آتشبس و روند تبادل اسرای فلسطینی و صهیونیست انجام دادند.
همچنین براساس گزارش کرملین، در این گفتوگو، دو طرف به بررسی وضعیت برنامه هستهای ایران و موضوعات مربوط به سوریه پرداختند.
در بیانیه کرملین آمده است که روسیه و (رژیم) اسرائیل تمایل خود را برای بررسی راهحلهای مذاکرهای درباره مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران ابراز کردند.
روسیا الیوم نوشت که پوتین و نتانیاهو ۶ اکتبر گذشته نیز گفتوگوی تلفنی داشته و در آن تحولات خاورمیانه و روند حل و فصل شرایط در نوار غزه را بررسی کردند.
همچنین دو طرف طرح (موسوم به صلح) دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در غزه را بررسی و پوتین موضع روسیه را در این خصوص بیان کرده است.
