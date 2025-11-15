  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱:۱۲

پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند

پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند

منابع رسمی روسیه از گفت‌وگوی رئیس جمهوری این کشور و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران و برخی تحولات منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در تماس تلفنی، تبادل نظر جامعی درباره وضعیت خاورمیانه، از جمله تحولات نوار غزه در چارچوب اجرای توافق آتش‌بس و روند تبادل اسرای فلسطینی و صهیونیست انجام دادند.

همچنین براساس گزارش کرملین، در این گفت‌وگو، دو طرف به بررسی وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و موضوعات مربوط به سوریه پرداختند.

در بیانیه کرملین آمده است که روسیه و (رژیم) اسرائیل تمایل خود را برای بررسی راه‌حل‌های مذاکره‌ای درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز کردند.

روسیا الیوم نوشت که پوتین و نتانیاهو ۶ اکتبر گذشته نیز گفت‌وگوی تلفنی داشته و در آن تحولات خاورمیانه و روند حل و فصل شرایط در نوار غزه را بررسی کردند.

همچنین دو طرف طرح (موسوم به صلح) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در غزه را بررسی و پوتین موضع روسیه را در این خصوص بیان کرده است.

کد خبر 6657183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها