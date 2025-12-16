بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره دیدار عراقچی و لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، فردا چهارشنبه ۱۷ دسامبر در مسکو، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزرای امور خارجه دو کشور به تبادل نظر منظم و مبتنی بر اعتماد خود در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به روابط روسیه و ایران که با لازم‌الاجرا شدن پیمان مشارکت جامع راهبردی ۲ اکتبر ۲۰۲۵ به سطح جدیدی رسیده است، ادامه خواهند داد. وزرا مسائل مهم در دستور کار دوجانبه را با تمرکز بر اجرای توافقات حاصل شده در بالاترین سطح، از جمله دیدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ در عشق آباد و در یک سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین بررسی خواهند کرد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه اضافه می‌کند: با توجه به آماده‌سازی‌ها برای نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ در ایران برگزار شود، دو وزیر توجه ویژه‌ای به افزایش تجارت دوجانبه و جنبه‌های عملی پروژه‌های مشترک بزرگ در زمینه انرژی و حمل و نقل خواهند داشت. بحران ایجاد شده توسط غرب پیرامون برنامه هسته‌ای ایران نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.