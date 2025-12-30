روایت کرملین از محورهای رایزنی پزشکیان و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: در جریان این تماس، رئیس جمهور ایران حمله اوکراین به اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه در منطقه نووگورود را محکوم کرد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه عصر امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در گفتگویی تلفنی، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات مشترک میان دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این مکالمه تلفنی، رؤسای جمهور ایران و روسیه با تأکید بر سطح راهبردی روابط تهران– مسکو، ضمن مرور دستاوردهای همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های منظم و تقویت هماهنگی‌ها در راستای توسعه مناسبات همه‌جانبه تأکید کردند.