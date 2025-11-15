وزیر تندرو صهیونیست: چیزی به عنوان ملت فلسطین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی کابینه رژیم صهیونیستی بدون اشاره به تشکیل رژیم نامشروع رژیم صهیونیستی و قدمت اندک این رژیم غاصب، ادعا کرد: «هیچ چیزی موسوم به ملت فلسطین وجود ندارد؛ این جعلی است و پایه تاریخی، باستان‌شناسی یا واقعیت ندارد.»

وی افزود: تردد مهاجران از کشورهای عربی به (اراضی اشغالی) اسرائیل نیز هرگز به معنای تشکیل یک ملت فلسطینی نیست.

بن گویر همچنین ادعا کرد: تنها راه‌حل واقعی در غزه، تشویق مردم به مهاجرت داوطلبانه است.

وی تاکید کرد: حزب ما در هیچ کابینه که با تشکیل کشور فلسطین موافقت کند، مشارکت نخواهد کرد.

از سوی دیگر بزالل اسموتریچ وزیر دارایی تندرو کابینه نتانیاهو نیز در این باره خطاب به وی افزود: تو باید پاسخی شفاف و قاطع به جهان بدهی تا آنها بدانند که اسرائیل هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.

همچنین یوآو کیش وزیر آموزش پرورش کابینه نتانیاهو ادعا کرد: اسرائیل در هیچ نقطه‌ای از جمله غزه، لبنان یا سوریه، شرایطی را نمی‌پذیرد که در آن نیروهایی بتوانند امنیت ما را تهدید کنند.