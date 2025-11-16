ترکیه از آمادگی برای اعزام نیرو به غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت آنکارا در صورت فراهمشدن شرایط لازم آمادگی دارد نیروهای نظامی به غزه اعزام کند.
به گفته وی، استقرار هرگونه نیروی نظامی تنها پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح مربوط به این موضوع انجام خواهد شد.
فیدان همچنین تصریح کرد که شخصیتهایی که قرار است اداره غزه را بر عهده بگیرند مشخص شدهاند و جنبش حماس آمادگی دارد مدیریت نوار غزه را به کمیته مسئول اداره این منطقه واگذار کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جنگ اوکراین گفت این درگیری در آستانه پایان است و احتمال برگزاری دور تازهای از مذاکرات صلح وجود دارد.
فیدان افزود در آغاز جنگ، برخی طرفها در آمریکا و اروپا به دنبال طولانیکردن درگیری بودند اما دولت آمریکا اکنون با آنکارا درباره ضرورت پایاندادن به جنگ همنظر است.
وزیر امورخارجه ترکیه تأکید کرد همه شرایط لازم برای برقراری آتشبس فراهم است و ضروری است میانجیها در زمان و مکان مناسب اقدام و روند حل سیاسی را آغاز کنند.
وی گفت ترکیه در این مسیر فعال است و نتایج آن بهزودی روشن خواهد شد.
وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد دامنه درگیریها میان کییف و مسکو به «جنگ پهپادی» گسترش یافته و امکان دارد دور تازه گفتوگوها میان روسیه و اوکراین در ترکیه یا هر مکان دیگری برگزار شود.
فیدان در پایان درباره گره خوردن لغو تحریمهای آمریکا علیه ترکیه با لغو خرید سامانه اس ۴۰۰ آنکارا از مسکو نیز گفت: دونالد ترامپ پیشتر دستور داده بود تحریمهای اعمالشده علیه ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی اس ۴۰۰ روسی لغو شود.
