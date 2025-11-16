به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی به ریاست محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین روند تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها، بر ضرورت تعریف شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت‌های مبتنی بر آن تاکید شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به اهمیت هدایت صحیح فرآیندهای ارزیابی گفت: من با تحمیل یک نرم‌افزار واحد به کل کشور موافق نیستم. وظیفه شما ارائه شاخص‌هاست و نباید یک نرم‌افزار را برای همه تجویز کنید.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌ها توضیحاتی درباره نرم‌افزار ارزیابی عملکرد ارائه کردند، اما قائم‌پناه با تاکید بر اهمیت شاخص‌های رفتاری و عملکردی افزود: هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد. رفتار حرفه‌ای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی رعایت نظم و حضور به‌موقع باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود. اگر فرد عملکرد ضعیف داشته باشد، نمره منفی می‌گیرد و این مستقیماً در پرداخت‌ها اثر می‌گذارد.

او با تاکید بر اینکه برای اولین بار فرم‌های ارزیابی عملکرد باید به امضای مدیران و کارکنان برسد، گفت: اگر کارمند فرم را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته و این در پرداخت‌ها تأثیر دارد. پرداخت مبتنی بر عملکرد یعنی اگر پیشرفت برنامه ۷۰ درصد باشد، پرداخت هم باید ۷۰ درصد باشد. مدیر نیز باید همین نسبت را در پرداخت به نیروهایش رعایت کند.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی سازمانی بیان کرد: اینکه همه دستگاه‌ها مجبور باشند از یک نرم‌افزار واحد استفاده کنند، نیاز به تجدیدنظر دارد. باید شاخص‌ها تعیین شود و هر دستگاه نرم‌افزار خود را با نرم‌افزار مرکزی تطبیق دهد. مانند سیستم حسابداری. این مسئله با بخشنامه حل نمی‌شود، بلکه نیازمند آموزش و باور سازمانی است.

وی همچنین با انتقاد از ارزیابی‌های غیرواقعی برخی دستگاه‌ها تاکید کرد: اگر همه کارکنان را بدون توجه به واقعیت‌ها ارزیابی کنیم، نتیجه‌اش تصمیم‌گیری اشتباه است. مدیر آموزش باید بداند برنامه عملیاتی، اکشن‌پلن و جدول گانت چیست. این‌ها پایه فرهنگ سازمانی است.

در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد تعیین و تفکیک شاخص‌های نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی، نرم‌افزار پرداخت مبتنی بر عملکرد و نرم‌افزار ارزیابی عملکرد مطرح شد تا دستگاه‌ها ملزم به رعایت این استانداردها شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به نمونه‌ای از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته گفت: ما بدون پرداخت هزینه یا اعمال فشار، صرفاً نتایج را منتشر کردیم و همه دستگاه‌ها برای اصلاح آن باید اقدام کنند. اگر شاخص‌ها واقعی و نه صوری باشند، نتایج نیز واقعی خواهد شد.

گفتنی است این جلسه با تاکید بر پیگیری مستمر، آموزش مدیران، اصلاح فرهنگ سازمانی و حرکت به سوی اجرای واقعی پرداخت مبتنی بر عملکرد به پایان رسید